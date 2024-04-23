الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

خلال إجازات مايو.. أماكن ترفيهية وتاريخية وثقافية تستحق الزيارة في مصر

حدائق
حدائق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين؛ الأول بأن يكون الأحد الموافق 5 من مايو عام 2024 ، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، وأن يكون الإثنين الموافق 6 من نفس الشهر إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ونتيجة لذلك تشهد مصر خلال فصل الربيع إقبالًا كبيرًا من السكان المحليين والسياح للاستمتاع بالأجواء وممارسة الأنشطة الترفيهية، ويُعتبر شم النسيم واحدًا من الاحتفالات الرئيسية التي تقام في هذا التوقيت، وفيه يخرج الملايين للحدائق والمتنزهات، ويتناولون الفسيخ والرنجة، ويشاركون في الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة.

الخميس إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

ويعتبر خروج الناس في الإجازات لزيارة الحدائق من أهم الأنشطة، ونسعرض الأماكن التي يمكن للأسرة المصرية أن تقصدها فى هذا اليوم. 

- زيارة حدائق الأزهر في القاهرة

- حديقة الأندلس في الإسكندرية.

- جزيرة المعادي 

- الحديقة الدولية 

- حديقة الطفل 

- حديقة الأندلس 

- حديقة الأسرة 

- الريف العربي

- أفريكا بارك – طريق اسكندرية الصحراوي

- برج القاهرة 

- القناطر الخيرية 

- حديقة الأمل 

- حديقة النيل بالجيزة

وإذا كنت ترغب في تجربة أماكن أخرى خلال الإجازة، يمكنك زيارة المتاحف والمعارض الفنية في جميع أنحاء البلاد، مثل المتحف القومي للحضارات، ومتحف الفن الحديث في القاهرة ومتحف الإسكندرية الوطني، كما يمكنك استكشاف الأسواق التقليدية مثل خان الخليلي في القاهرة وسوق الحرفيين في الأقصر لتجربة التسوق واكتشاف الحرف اليدوية المحلية. هناك أيضًا العديد من الأنشطة الرياضية والمغامرات في الهواء الطلق مثل رحلات السفاري في الصحراء والغوص في البحر الأحمر.

 وهناك البعض لا يفضلون الخروج في الأعياد ويكتفون بشراء شراء الفسيخ والرنجة الذي يعتبر تقليدًا شعبيًا خلال احتفالات شم النسيم.

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