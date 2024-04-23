الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الخميس إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن" أن يكون يوم الخميس الموافق  25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

وأرسلت الوزارة كتابًا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص، وأضاف "الكتاب الدوري"، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

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وزير العمل حسن شحاتة عيد تحرير رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

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