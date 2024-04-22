على هامش مؤتمر الاتحاد العربي.. 11 دولة عربية في ضيافة النقابة العامة للغزل والنسيج بالقاهرة

استقبل عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وفود 11 دولة المشاركين بأعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، وذلك بمقر النقابة العامة بشبرا.

مؤتمر الاتحاد العربي للغزل والنسيج



واصطحب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج رؤساء الوفود العربية المشاركة بأعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي للغزل والنسيج في جولة تفقديه بمنشأة النقابة للوقوف علي اخر مأتم من تطوير وتحديث البنية التحتية لمنشئات النقابة العامة وميكنة خدماتها لمواكبة التطور السريع والتكنولوجي، وذلك لان العامل المصري يستحق أن يحيا حياة كريمة.



وأشاد يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال البحرين، بما قامت به النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم من إنجازات حقيقيه على أرض الواقع، مؤكدًا أنه دائما يسعي لتحقيق مكتسبات جديده للعمال من كافة النواحي.



وقال فتح الله العمراني رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، إن مصر لديها تجربة رائدة عاصرنها جميعا في فترة كورونا، وكيف اهتمت الدولة المصرية وقياداتها السياسية بالعامل سواء كان من الناحية الاجتماعية أو الطبية.

النقابة العامة للغزل والنسيج



وأكدت هدي الأوسي رئيس نقابة الغزل والنسيج بالعراق أننا نفتخر كنقابين عرب بان النقابة العامه للغزل والنسيج لديها منشات وبنية تحتية عريقه وضخمه لخدمة عمالها، ترقي الي ان تنافس اكبر الموسسات العالمية.



وأشارت رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بالعراق، أن مصر هي مهد وأرض الحضارات، وأن المحاسب عبد الفتاح إبراهيم لديه من الحنكة والخبره في الإدارة ما تمكنه من استثمار تلك الأصول والتي تعود بالنفع والرخاء على العاملين بالقطاع .