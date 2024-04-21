الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير العمل يُشارك في إجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية للتنسيق للدورة الـ50 لمؤتمر العمل العربي ببغداد السبت المُقبل

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

شارك حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد، من مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،في فعاليات الدورة غير العادية رقم 17،لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك من خلال تِقنية "الفيديوكونفرانس"، لمُناقشة،ومُتابعة الإجراءات التنفيذية لإنعقاد الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي، المُقرر إنعقاده يوم السبت المُقبل،في العاصمة العراقية بغداد.

347 مُشاركًا يُمثلون أطراف العمل الثلاثة العرب لمُناقشة "مُستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"

أدار اللقاء المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز علي المطيري،وأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية من وزراء،وممثلي أصحاب أعمال وعمال عرب، حيث أكد فايز علي المطيري،على مُشاركة  347 مُشاركًا يُمثلون أطراف العمل الثلاثة العرب،وحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة،السيد جيلبرت ف. هونجبو،والأمين العام لجامعة الدول العربية،السيد احمد أبو الغيط.

شحاتة: مصر داعمة للأشقاء العرب في كل خطط التنمية والعمل العربي المُشترك

وعلى هامش اللقاء أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك،يؤدي إلى المزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.

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وزارة العمل: توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. وسبل دعم الشباب بالمنوفية

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم الأحد، فإن أطراف العمل العرب سوف يناقشون، بنودًا، تخص قضايا تؤثر تأثيرًا مُباشرًا على أسواق العمل العربية،ومنها،بند تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان "مُستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"..وكيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل،مع التركيز على التدريب المهني،والتعليم وربطهما بإحتياجات "السوق" العربي والدولي، ولتعزيز المهارات اللازمة للتَكيُف مع المتغيرات التُكنولوجية الحالية، وطُرق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري،والأثر الذي يُمكن أن يُساعد،في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة العمل.

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وزارة العمل: جولة لمتابعة سير العملية التدريبية بمركز التدريب المهنى بالإسماعيلية

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حسن شحاتة وزير العمل منظمة العمل العربية جامعة الدول العربية مؤتمر العمل العربي أصحاب أعمال

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