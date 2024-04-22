الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير العمل في جولة لجنوب سيناء غدا لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

يتوجه حسن شحاتة وزير العمل صباح غدا الثلاثاء إلى محافظة جنوب سيناء في جولة لمدة واحد واحد يستقبله خلاله اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يشهد الوزير والمحافظ، توقيع بروتوكول تعاون مع شركاء العمل بالمحافظة في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل،وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

txt

وزارة العمل: جولة لمتابعة سير العملية التدريبية بمركز التدريب المهنى بالإسماعيلية

برامج توعية تبدأ من "شرم الشيخ "عن "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"

وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين، سيشهد الوزير حسن  شحاتة، والمحافظ اللواء خالد فودة،خلال تلك الفعاليات،ختام  ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل،في إطار  فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات، احتفالًا بيوم "السلامة العالمي"،الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام، حيث بدأ المُلتقى الأول، اليوم الإثنين،بمدينة شرم الشيخ، لتسليط الضوء على" دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة.

وتأتي هذه النوعية من المُبادرات، والحملات، استكمًالا لدور الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشأت، وبين أطراف العمل والإنتاج.

txt

وزارة العمل: توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. وسبل دعم الشباب بالمنوفية

ويتضمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في احتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

وكانت قد ، أوضحت المديريات أنه خلال الفترة القليلة الماضية، من الأول من أكتوبر عام 2023، وحتى 31 / 1 / 2024، قامت بحصر 17 ألفًا و800 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و716 ألفًا و812 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحين أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن، يبلغ 134 ألفًا و440 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 75 ألفًا و 500  عاملًا، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 47 ألفًا و583 عاملًا.

حسن شحاتة وزير العمل محافظة جنوب سيناء ذوي الهمم السلامة والصحة المهنية بيئة العمل

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

اغتصبها وقتلها.. واقعة الطفلة جانيت السودانية تشعل الجدل (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال