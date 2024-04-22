وزير العمل في جولة لجنوب سيناء غدا لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم

يتوجه حسن شحاتة وزير العمل صباح غدا الثلاثاء إلى محافظة جنوب سيناء في جولة لمدة واحد واحد يستقبله خلاله اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يشهد الوزير والمحافظ، توقيع بروتوكول تعاون مع شركاء العمل بالمحافظة في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل،وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

برامج توعية تبدأ من "شرم الشيخ "عن "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"

وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين، سيشهد الوزير حسن شحاتة، والمحافظ اللواء خالد فودة،خلال تلك الفعاليات،ختام ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل،في إطار فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات، احتفالًا بيوم "السلامة العالمي"،الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام، حيث بدأ المُلتقى الأول، اليوم الإثنين،بمدينة شرم الشيخ، لتسليط الضوء على" دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة.

وتأتي هذه النوعية من المُبادرات، والحملات، استكمًالا لدور الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشأت، وبين أطراف العمل والإنتاج.

ويتضمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في احتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

وكانت قد ، أوضحت المديريات أنه خلال الفترة القليلة الماضية، من الأول من أكتوبر عام 2023، وحتى 31 / 1 / 2024، قامت بحصر 17 ألفًا و800 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و716 ألفًا و812 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحين أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن، يبلغ 134 ألفًا و440 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 75 ألفًا و 500 عاملًا، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 47 ألفًا و583 عاملًا.