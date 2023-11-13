مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم مباراة منتخب المغرب ضد الإكوادور، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بالإضافة إلى مباريات دوري القسم الثاني المصري.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

- مباراة المغرب ضد الإكوادور في كأس العالم للناشئين: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD

- مباراة إسبانيا ضد مالي في كأس العالم للناشئين: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

- مباراة أوزبكستان ضد كندا في كأس العالم للناشئين: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD.

- مباراة إندونيسيا ضد بنما في كأس العالم للناشئين: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني المصري والقنوات الناقلة

- مباراة أبو قير للأسمدة ضد النصر للتعدين: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- مباراة مصر المقاصة ضد جمهورية شبين: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- مباراة بترول أسيوط ضد غزل المحلة: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- مباراة أسوان ضد مكادي: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

- مباراة راية ضد دكرنس: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.