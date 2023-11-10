الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني «ب»| إيسترن كومباني يهزم بورتو السويس.. وديروط يتعادل مع أسمنت أسيوط

مباراة إيسترن كومباني
مباراة إيسترن كومباني وبورتو السويس

تعادل ديروط مع أسمنت أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مواجهات الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى “1“ في دوري القسم الثاني ” ب ” ليرتفع رصيد ديروط إلى 8 نقاط ورصيد أسمنت أسيوط إلى  7 نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ديروط بهدف سجله مصطف عصعص وفي الشوط الثاني خطف فرانسيس هدف التعادل لأسمنت أسيوط في الوقت بدل الضائع  وأدار المباراة الحكم محمد طارق عبد الرحيم.

وعاد فريق الألومنيوم بقيادة هشام عبد المنعم بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على ملوي بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد محمود ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 9 نقاط ويتصدر جدول المجموعة ويتوقف رصيد ملوي عند نقطة واحدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الألومنيوم بهدف سجله محمود كمال وفي الشوط الثاني سجل سيسيه الهدف الثاني.

وحقق الأقصر فوزا مهما على قوص بملعبه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم فرج سعد ليرتفع رصيد الأقصر إلى أربع نقاط ويبقي رصيد قوص خاليا من النقاط.

وفاز طهطا على شبان قنا 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم حمادة عبد الراضي ليرتفع رصيد طهطا إلى ست نقاط ويتوقف رصيد شبان قنا عند ثلاث نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم طهطا بهدفبن سجلهما عمرو حسني وفي الشوط الثاني سجل شبان قنا هدفه الوحيد.

وفي المجموعة الثالثة "2" فازإيسترن كومباني على فريق بورتو السويس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم عمرو عبد العاطي ليرتفع رصيد إيسترن كومباني إلى ست نقاط ويتوقف رصيد بورتو السويس عند ثلاث نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إيسترن كومباني بهدف سجله مصطفى إبراهيم وفي الشوط الثاني سجل محمد حسن الهدف الثاني لإيسترن كومباني وقبل نهاية المباراة سجل بورتو السويس هدفه الوحيد.

دوري القسم الثاني ب أيسترن كومبانى بورتو السويس ديروط أسمنت أسيوط

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