الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني (ب): الأوليمبي يتعادل مع دلفي والحمام يهزم كوم حمادة

فرحة لاعبي هلال مطروح
فرحة لاعبي هلال مطروح بالفوز على طلائع الأسطول

تعادل فريق الأوليمبي مع دلفي بهدفين لكل منهما في مباراة القمة بالأسبوع الرابع للمجموعة الثالثة " 2" في دوري القسم الثاني "ب" التي أدارها الحكم محمد طارق ليرتفع رصيد كل منهما إلى 8 نقاط ويبقيا في صدارة جدول المجموعة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم الأوليمبي عن طريق محمود الملك من ركلة جزاء في الدقيقة 43 وتعادل ميدو لدلفي في الدقيقة الأخيرة وفي الشوط الثاني سجل أليو بادارا الهدف الثاني للأوليمبي في الدقيقة 51 ونجح دلفي في التعادل خلال الوقت بدل الضائع.

وتعادل دمنهور مع سبورتنج بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم هيثم الشريف ليرتفع رصيد سبورتنج إلى سبع نقاط ورصيد دمنهور إلى خمس نقاط.

وعاد فريق الحمام بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مركز شباب كوم حمادة 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم طارق عبد السلام ليرتفع رصيد الحمام إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد مركز شباب كوم حمتدة عند ست نقاط.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني تقدم محمد رمضان للحمام في الدقيقة 72 وتعادل أحمد سعيد لكوم حمادة وخطف محمد رمضان هدف الفوز للحمام في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ونجح ديدا حارس الحمام في التصدى لركلة جزاء في الشوط الأول . 

وفاز هلال مطروح على طلائع الأسطول بهدف سجله محمد إدكو من ركلة جزاء في الدقيقة 61 وبعد الهدف نجح خير حارس الهلال في التصدي لركلة جزاء ليرتفع رصيد هلال مطروح إلى أربع نقاط ويتوقف رصيد طلائع الأسطول عند ثلاث نقاط .

وتعادل المجد السكندري مع الإسكندرية للبترول بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم رمضان ليرتفع رصيد المجد إلى خمس نقاط ويحصل الإسكندرية للبترول على أول نقطة.

القسم الثاني ب الأوليمبي دلفي فريق الحمام مركز شباب كوم حمادة

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