بعد انتهاء الأسبوع الثالث.. موقف الفرق في مجموعات دوري القسم الثاني "ب"

حصلت فرق دوري القسم الثاني "ب"، على راحة هذا الأسبوع؛ نظرًا لإقامة مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر وتعتبر هذه الراحة فرصة لكل الأندية لإعادة ترتيب الأوراق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الرابع يوم الأربعاء المقبل.

وبعد انتهاء الأسبوع الثالث تشهد المجموعات الست منافسة ساخنة على المركز الأول، حيث يتأهل أول كل مجموعة لدوري المحترفين مباشرة وتكون له فرصة للصعود للدوري الممتاز حسب نظام البطولة الذي يقضي بإقامة مباراتين فاصلتين بين أول المجموعة الأولى "1" وأول المجوعة "2" وبنفس الطريقة يلتقي أول المجموعة الثانية " 1 " مع أول المجموعة الثانية " 2 , وأول المجموع الثالثة " 1 " مع أول المجموعة الثالثة " 2 " وتتأهل الفرق الثلاثة الفائزة لخوض دورة رباعية مع الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في دوري المحترفين يصعد منها فريق واحد للدوري الممتاز.

ديروط وكيما والترسانة والفيوم على قمة الصعيد

ويتصدر ديروط وكيما أسوان فرق المجموعة الأولى " 1 " بعد إنتهاء الأسبوع الثالث ولكل منهما سبع نقاط يليهما أسمنت أسيوط والألومنيوم ولكل منهما ست نقاط ثم شبان قنا وطهطت ولكل منهما ثلاث نقاط وملوي والأقصر ولكل منهما نقطة واحدة وأخيرا قوص بدون نقاط.

ويتصدر الترسانة والفيوم المجموعة الأولى " 2 " ولكل منهما سبع نقاط يليهما المنيا برصيد خمس نقاط وبني مزار أربع نقاط ونجوم مصر ومركز شباب مغاغة ولكل منهما ثلاث نقاط والواسطى برصيد نقطتين وتليفونات بني سويف نقطة واحدة وأخيرا مركز شباب طامية بدون نقاط .

فريق الترسانة

العبور وكهرباء الإسماعلية يتصدران المجموعة الثانية

ويتصدر فريق العبور المجموعة الثانية " 1 " برصيد 7 نقاط يليه المريخ والنصر ولكل منهما خمس نقاط ثم منتخب السويس والشمس وجنوب سيناء ولكل منهم أربع نقاط ونجمة سيناء والمستقبل سبورت ولكل منهما نقطة واحدة وأخيرا مركز شباب العريش بدون نقاط .

وينفرد كهرباء الإسماعيلية بصدارة المجموعة الثانية " 2 " برصيد ست نقاط يليه اتحاد الشرطة وتيم إف سي وألو إيجيبت وبورفؤاد ولكل منهما أربع نقاط ثم إيسترن كومباني والانتاج الحربي ومصر للتأمين وبورتو السويس ولكل منهم ثلاث نقاط .

فريق كهرباء الإسماعلية

منافسة ثلاثية في المجموعة الثالثة

وتتواجد فرق كفر الشيخ والمنصورة وبايونيرز في صدارة المجموعة الثالثة " 1 " ولكل منها خمس نقاط ثم القزازين وبني عبيد ونبروه والصيد بالمحلة ولكل منهم أربع نقاط وبلقاس ومركز شباب تلا ولكل منهما ثلاث نقاط وأخيرا مالية كفر الزيات برصيد نقطتين.

ويتصدر الأوليمبي ودلفي المجموعة الثالثة " 2 " ولكل منهما سبع نقاط يليهما مركز شباب كوم حمادة وسبورتنج ولكل منهما ست نقاط ودمهور والحمام والمجد ولكل منهم أربع نقاط وطائع الأسطول ثلاث نقاط وهلال مطروح نقطة واحدة وأخيرا الإسكندرية للبترول بدون نقاط .