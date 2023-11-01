الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد انتهاء الأسبوع الثالث.. موقف الفرق في مجموعات دوري القسم الثاني "ب"

فريق الأوليمبي
فريق الأوليمبي

حصلت فرق دوري القسم الثاني "ب"، على راحة هذا الأسبوع؛ نظرًا لإقامة مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر وتعتبر هذه الراحة فرصة لكل الأندية لإعادة ترتيب الأوراق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الرابع يوم الأربعاء المقبل. 

وبعد انتهاء الأسبوع الثالث تشهد المجموعات الست منافسة ساخنة على المركز الأول، حيث يتأهل أول كل مجموعة لدوري المحترفين مباشرة وتكون له فرصة للصعود للدوري الممتاز حسب نظام البطولة الذي يقضي بإقامة مباراتين فاصلتين بين أول المجموعة الأولى "1" وأول المجوعة "2" وبنفس الطريقة يلتقي أول المجموعة الثانية " 1 " مع أول المجموعة الثانية " 2 , وأول المجموع الثالثة " 1 " مع أول المجموعة الثالثة " 2 " وتتأهل الفرق الثلاثة الفائزة لخوض دورة رباعية مع الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في دوري المحترفين يصعد منها فريق واحد للدوري الممتاز.

ديروط وكيما والترسانة والفيوم على قمة الصعيد

ويتصدر ديروط وكيما أسوان فرق المجموعة الأولى " 1 " بعد إنتهاء الأسبوع الثالث ولكل منهما سبع نقاط يليهما أسمنت أسيوط والألومنيوم ولكل منهما ست نقاط ثم شبان قنا وطهطت ولكل منهما ثلاث نقاط وملوي والأقصر ولكل منهما نقطة واحدة وأخيرا قوص بدون نقاط.

ويتصدر الترسانة والفيوم المجموعة الأولى " 2 " ولكل منهما سبع نقاط يليهما المنيا برصيد خمس نقاط وبني مزار أربع نقاط ونجوم مصر ومركز شباب مغاغة ولكل منهما ثلاث نقاط والواسطى برصيد نقطتين وتليفونات بني سويف نقطة واحدة وأخيرا مركز شباب طامية بدون نقاط .

فريق الترسانة

العبور وكهرباء الإسماعلية يتصدران المجموعة الثانية

ويتصدر فريق العبور المجموعة الثانية " 1 " برصيد 7 نقاط يليه المريخ والنصر ولكل منهما خمس نقاط ثم منتخب السويس والشمس وجنوب سيناء ولكل منهم أربع نقاط ونجمة سيناء والمستقبل سبورت ولكل منهما نقطة واحدة وأخيرا مركز شباب العريش بدون نقاط . 

وينفرد كهرباء الإسماعيلية بصدارة المجموعة الثانية " 2 " برصيد ست نقاط يليه اتحاد الشرطة وتيم إف سي وألو إيجيبت وبورفؤاد ولكل منهما أربع نقاط ثم إيسترن كومباني والانتاج الحربي ومصر للتأمين وبورتو السويس ولكل منهم ثلاث نقاط .

فريق كهرباء الإسماعلية 

منافسة ثلاثية في المجموعة الثالثة 

وتتواجد فرق كفر الشيخ والمنصورة وبايونيرز في صدارة المجموعة الثالثة " 1 " ولكل منها خمس نقاط ثم القزازين وبني عبيد ونبروه والصيد بالمحلة ولكل منهم أربع نقاط وبلقاس ومركز شباب تلا ولكل منهما ثلاث نقاط وأخيرا مالية كفر الزيات برصيد نقطتين.

ويتصدر الأوليمبي ودلفي المجموعة الثالثة " 2 " ولكل منهما سبع نقاط يليهما مركز شباب كوم حمادة وسبورتنج ولكل منهما ست نقاط ودمهور والحمام والمجد ولكل منهم أربع نقاط وطائع الأسطول ثلاث نقاط وهلال مطروح نقطة واحدة وأخيرا الإسكندرية للبترول بدون نقاط .

القسم الثاني ب الترسانة ديروط الأوليمبي كفر الشيخ

مواد متعلقة

القسم الثاني "ب".. فوز الترسانة والمنيا والفيوم والألومنيوم وديروط في المجموعة الأولى

القسم الثاني "ب".. شباب مغاغة يستضيف الترسانة والمنيا يواجه نجوم مصر

القسم الثاني "ب".. شبان قنا يواجه ديروط والألومنيوم يستضيف طهطا

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

خلافات الجيرة.. فنى يقتل جاره بطلق نارى فى المنيب

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

محمد صلاح ورباعي الأهلي يتنافسون على أفضل لاعب في إفريقيا

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

ألمانيا تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد التجمعات السكنية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة