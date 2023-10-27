السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. فوز الترسانة والمنيا والفيوم والألومنيوم وديروط في المجموعة الأولى

مباراة المنيا ونجوم
مباراة المنيا ونجوم مصر

حقق الأقصرفوزه الأول وهزم كيما أسوان بهدفين مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثالث للمجموعة الأولى " 1 " بدوري القسم الثاني " ب " وأدارها الحكم محمد عبد العواض ليرتفع رصيد الأقصر إلى ثلاث نقاط ويتوقف رصيد كيما عند ست نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم كيما أسوان بهدف سجله مازن رضا في الدقيقة 24 وفي الشوط الثاني سجل البديل إسلام عبد المنعم هدف التعادل للأقصر في الدقيقة 55 وأضاف الأقصر الهدف الثاني.

وفاز الألومنيوم على طهطا بهدف دون رد ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى ست نقاط ويتوقف رصيد 

وعاد ديروط بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على شبان قنا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أدارها الحكم حسام حمد الله ليرتفع رصيد كيما أسوان إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد شبان قنا عند ثلاث نقاط .

وفاز أسمنت أسيوط على قوص بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جمال ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى ست نقاط ويبقى  رصيد قوص بدون أهداف .

وفي المجموعة الثانية " ب " فازالترسانة على مركز شباب مغاغة بهدفين نظيفين سجلهما أوتو ومحمد ناجح في المباراة التي أدارها الحكم أحمد الدليل ليرتفع رصيد الترسانة إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد نجوم مصر عند ثلاث نقاط .

وحقق المنيا فوزه الأول وهزم نجوم مصربهدفين  في المباراة التي أدارها الحكم هيثم الشريف ليرتفع رصيد المنيا إلى ثلاث نقاط ويتوقف رصيد نجوم مصر عند ثلاث نقاط ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وسجل محمود صلاح هدف التقدم للمنيا في الدقيقة 36 وتعادل أحمد أشرف لنجوم مصر في الدقيقة 40 وفي الشوط الثاني سجللا جون مباتشو هدف الفوزللمنيا في الدقيقة 53  .

وحقق الفيوم فوزا كبيرا على بني مزار بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم مصطفى عبد الرحيم ليرتفع رصيد الفيوم إلى سبع نقاط ويتوقف ر صيد بني مزار عند أربع نقاط.

وتعادل الواسطى مع تليفونات بني سويف بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد محمود ليرتفع ر صيد الواسطى إلى نقطتين ورصيد تليفونات بني سويف إلى نقطة واحدة.

القسم الثاني ب الترسانة ديروط المنيا الالومنيوم

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