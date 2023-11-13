الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الوطني يبدأ معسكره اليوم.. وانضمام محمد صلاح غدًا

منتخب مصر
منتخب مصر

يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روى فيتوريا، معسكرًا تدريبيًا استعدادًا لمواجهة منتخبى جيبوتى وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول للمعسكر انضمام جميع اللاعبين المحليين الذين تم اختيارهم من الدورى الممتاز، إضافة إلى المحترفين، باستثناء محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى الذى يصل مساء اليوم قادما من انجلترا بعد خوض مباراة كبيرة مع فريقه أمس أمام وينتفورد في الدوري الإنجليزي، على أن ينضم للتدريبات غدا الثلاثاء.

ويسعى روى فيتوريا لتحقيق الفوز فى المباراتين، حتى يكون بمثابة البداية الجيدة للفراعنة فى مشوار التصفيات، دون الدخول فى حسابات معقده بمرور الوقت ، خاصة فى ظل تواضع مستوى المنافس على عكس باقى مباريات المجموعة التى ستكون صعبة للغاية ويحتاج الفراعنة للتواجد على رأس المجموعة من بداية التصفيات وحتى النهاية.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول  لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن عن قائمة اللاعبين النهائية وضمت ٢٥ لاعبا  لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتي جيبوتي و سيراليون يومي ١٦ و ١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

واللاعبون هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وأمام عاشور وأحمد سيد زيزو  ومحمود حمادة  وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه  وعمر مرموش وحسين الشحات .

وتقام مباراة منتخب مصر مع جيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصراً.

المنتخب الوطني معسكر نوفمبر جيبوتي سيراليون فيتوريا

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