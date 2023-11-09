فيتوريا عن ضم فتوح وصبحى للمنتخب: هذا قرار فنى.. ولا أتلقى تعليمات من أحد

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موقفه من انضمام محمد صبحي وأحمد فتوح، ثنائي الزمالك، إلى قائمة الفراعنة.

ومن المُقرر أن يتخلل معسكر المنتخب مواجهة جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر، في الجولتين الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موقف فيتوريا من انضمام فتوح وصبحي إلى قائمة المنتخب

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026: إن "قرار انضمام الثنائي محمد صبحي وأحمد فتوح من عدمه في يدي، ولم يكن أحد يعلم بقراري النهائي بشأنهما سوى اليوم، ولا أتلقى تعليمات من أحد".

وأوضح أن "هذه الأمور تتم بعد التحدث مع الجهاز المعاون والمناقشة بشأن اللاعبين ومدى جاهزيتهم، وفي النهاية كان قراري فنيًا باستدعائهما إلى قائمة المنتخب".

وبشأن أزمة الثنائي مع نادي الزمالك وإصدار قرار بإيقافهما وإحالتهما للتحقيق، قال فيتوريا:"هذه الأزمة ومدة إيقافهما لا تخصني، بل تتعلق بناديهما"، مضيفًا:"لقد علمت بأنه تم إيقافهما من جانب ناديهما يوم الأحد الماضي، ولكن القرار النهائي لم يصدر من جانب النادي، وبعد اتخاذ النادي قراره النهائي سيتم التعامل مع الموقف".

وواصل: "أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام في القريب العاجل، ولكنني شخصيًا أحتاج إلى مهارة الثنائي في أرض الملعب، إنهما من الأعمدة الرئيسية للمنتخب ويتم الاعتماد عليهما في المعسكرات، ولا توجد مشكلة مع اللاعبين طوال فترة تواجدي".

وضرب فيتوريا مثالين لإيضاح موقفه في ضم الثنائي إلى قائمة الفراعنة، قائلًا: "في حالة إيقاف لاعب من جانب ناديه يوم 26 ديسمبر المقبل، هل سيتم استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في أمم إفريقيا في يناير؟".

كما ضرب مثلًا آخر، قائلًا: "في حالة استبعاد لاعب من معسكر المنتخب، هل سيتم إيقافه من جانب ناديه؟ بالتأكيد لا".

وشدد فيتوريا: "الأمور ما زالت رهن التحقيق، كنت أتمنى أن تكون الأمور أفضل من ذلك، خاصة أن محمد صبحي في الـ24 من عمره، ويُعد مستقبل مصر في مركز حراسة المرمى، لذلك يجب الحفاظ عليه".

واختتم فيتوريا تصريحاته: "دائمًا أنظر للأمور بحيادية وبرؤية ثاقبة وفي غاية الدقة، حتى يتم اتخاذ القرار الأنسب".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة النهائية، والتي تضم 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر شهر نوفمبر الجاري. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي، في تمام الساعة السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لـكأس العالم 2026.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.