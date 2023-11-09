الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا عن ضم فتوح وصبحى للمنتخب: هذا قرار فنى.. ولا أتلقى تعليمات من أحد

روي فيتوريا
روي فيتوريا

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موقفه من انضمام محمد صبحي وأحمد فتوح، ثنائي الزمالك، إلى قائمة الفراعنة.

ومن المُقرر أن يتخلل معسكر المنتخب مواجهة جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر، في الجولتين الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موقف فيتوريا من انضمام فتوح وصبحي إلى قائمة المنتخب

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026: إن "قرار انضمام الثنائي محمد صبحي وأحمد فتوح من عدمه في يدي، ولم يكن أحد يعلم بقراري النهائي بشأنهما سوى اليوم، ولا أتلقى تعليمات من أحد".

وأوضح أن "هذه الأمور تتم بعد التحدث مع الجهاز المعاون والمناقشة بشأن اللاعبين ومدى جاهزيتهم، وفي النهاية كان قراري فنيًا باستدعائهما إلى قائمة المنتخب".

وبشأن أزمة الثنائي مع نادي الزمالك وإصدار قرار بإيقافهما وإحالتهما للتحقيق، قال فيتوريا:"هذه الأزمة ومدة إيقافهما لا تخصني، بل تتعلق بناديهما"، مضيفًا:"لقد علمت بأنه تم إيقافهما من جانب ناديهما يوم الأحد الماضي، ولكن القرار النهائي لم يصدر من جانب النادي، وبعد اتخاذ النادي قراره النهائي سيتم التعامل مع الموقف".

وواصل: "أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام في القريب العاجل، ولكنني شخصيًا أحتاج إلى مهارة الثنائي في أرض الملعب، إنهما من الأعمدة الرئيسية للمنتخب ويتم الاعتماد عليهما في المعسكرات، ولا توجد مشكلة مع اللاعبين طوال فترة تواجدي".

وضرب فيتوريا مثالين لإيضاح موقفه في ضم الثنائي إلى قائمة الفراعنة، قائلًا: "في حالة إيقاف لاعب من جانب ناديه يوم 26 ديسمبر المقبل، هل سيتم استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في أمم إفريقيا في يناير؟".

كما ضرب مثلًا آخر، قائلًا: "في حالة استبعاد لاعب من معسكر المنتخب، هل سيتم إيقافه من جانب ناديه؟ بالتأكيد لا".

وشدد فيتوريا: "الأمور ما زالت رهن التحقيق، كنت أتمنى أن تكون الأمور أفضل من ذلك، خاصة أن محمد صبحي في الـ24 من عمره، ويُعد مستقبل مصر في مركز حراسة المرمى، لذلك يجب الحفاظ عليه".

واختتم فيتوريا تصريحاته: "دائمًا أنظر للأمور بحيادية وبرؤية ثاقبة وفي غاية الدقة، حتى يتم اتخاذ القرار الأنسب".

txt

مجلس الزمالك يستقر على إعادة هيكلة قطاع الكرة بالنادى

txt

فيتوريا يكشف تفاصيل معسكر نوفمبر وقائمة الفراعنة فى مؤتمر صحفي اليوم

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة 

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة النهائية، والتي تضم 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر شهر نوفمبر الجاري. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي، في تمام الساعة السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لـكأس العالم 2026.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.

فيتوريا فتوح صبحي منتخب مصر قائمة منتخب مصر روي فيتوريا محمد صبحى أحمد فتوح

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

إسرائيل تعاقب ضابطًا مسلحًا فر من طفل فلسطينى يحمل سكينًا

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

والدة الطفل المعجزة بدمياط: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمستقبل نجلي

بعد أزمته الأخيرة.. مصير أفلام بيومي فؤاد

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك علي بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس