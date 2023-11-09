فيتوريا يكشف تفاصيل معسكر المنتخب استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن استعدادات الفراعنة للمعسكر، المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل.

ومن المُقرر أن يتخلل معسكر المنتخب مواجهة جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر، في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

فيتوريا يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "معسكر منتخب مصر سيبدأ يوم 13 نوفمبر وحتى يوم 20 من الشهر ذاته، وسيتم خوض التدريبات كالمعتاد استعدادًا للمباراة المقبلة، ثم السفر يوم 17 نوفمبر إلى ليبيريا لخوض مباراة جيبوتي على ملعب نجيل صناعي".

وأكد فيتوريا: "سنخوض المباريات وسط معنويات مرتفعة، وأهداف كبيرة للغاية نسعى للوصول إليها، من أجل تحقيق انطلاقة جيدة في التصفيات الأفريقية".

وعن قوة الفريق المنافس، قال فيتوريا: "لا يمكن تحديد ما إذا كانت المباراة قوية أو سهلة، لأن ما يهم هو عدم ضياع أي نقطة أو فرصة للفوز، وهو ما نسعى لنتجنبه منذ البداية".

وتابع: "جميع الفرق الأفريقية أصبحت قوية للغاية وتقدم نتائج جيدة، لذلك نحاول دخول المنافسة بشكل قوى جدًا وهدفنا الوصول للمونديال".

واختتم مدرب الفراعنة تصريحاته، مُشددًا: "سنستغل شهر ديسمبر من أجل الاستعداد جيدًا لبطولة أمم أفريقيا".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة النهائية، والتي تضم 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر شهر نوفمبر الجاري. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي، في تمام الساعة السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.