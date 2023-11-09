الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

فيتوريا
فيتوريا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة النهائية، التي تضم 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر شهر نوفمبر الجاري. 

ومن المُقرر أن يتخلل معسكر المنتخب مواجهة جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر، في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتضم القائمة النهائية:

محمد الشناوي 

محمد صبحي 

أحمد الشناوي 

محمد هاني

عمر كمال 

علي جبر 

محمد عبدالمنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح 

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو 

محمود حمادة 

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفى فتحي

مصطفى محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه 

عمر مرموش 

حسين الشحات

تقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا في الرابعة عصرًا.

وصدم المدير الفني للمنتخب روي فيتوريا، مجلس الزمالك باختيار أحمد فتوح ومحمد صحبي ضمن قائمة المنتخب رغم الأزمة الأخيرة، التي قررت على إثرها إدارة الأبيض وقف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق. 

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