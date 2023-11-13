المنتخب الأوليمبى يبدأ معسكره اليوم.. والوديات صداع في رأس "ميكالي"

يبدأ المنتخب الأوليمبي، اليوم الإثنين، معسكره التدريبي، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل، وذلك بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتستضيف القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معسكر المنتخب الأولمبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري، والذي يأتي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وكان ميكالي قد زار القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية، كما زار أيضا المدينة الرياضية هناك، وأعجب كثيرا بالإمكانيات الكبيرة المتوفرة في المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية، ليقرر إقامة معسكر نوفمبر في القرية الأولمبية، على أن يخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب المدينة الرياضية، والذي يبعد عن مقر إقامة الفريق ربع ساعة فقط.

ويدرس الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي، الاتفاق على خوض مباراتين وديتين أمام أندية الدورى الممتاز، بعد تعذر الاتفاق على مباريات ودية خلال فترة الأجندة الدولية، وإن كان هذا الخيار ليس على رغبة ميكالي.

وحتى الآن فإن قرار ميكالي هو الاكتفاء بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، أمس الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، وضمت قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر 28 لاعبا .

وسبق خاطب اتحاد الكرة العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا، إلّا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.