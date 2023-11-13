الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يبدأ معسكره اليوم.. والوديات صداع في رأس "ميكالي"

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يبدأ المنتخب الأوليمبي، اليوم الإثنين، معسكره التدريبي، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل، وذلك بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة . 

وتستضيف القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معسكر المنتخب الأولمبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري، والذي يأتي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وكان ميكالي قد زار القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية، كما زار أيضا المدينة الرياضية هناك، وأعجب كثيرا بالإمكانيات الكبيرة المتوفرة في المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية، ليقرر إقامة معسكر نوفمبر في القرية الأولمبية، على أن يخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب المدينة الرياضية، والذي يبعد عن مقر إقامة الفريق ربع ساعة فقط. 

ويدرس الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي، الاتفاق على خوض مباراتين وديتين أمام أندية الدورى الممتاز، بعد تعذر الاتفاق على مباريات ودية خلال فترة الأجندة الدولية، وإن كان هذا الخيار ليس على رغبة ميكالي.

وحتى الآن فإن قرار ميكالي هو الاكتفاء بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق. 

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، أمس الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، وضمت قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر 28 لاعبا .

وسبق خاطب اتحاد الكرة العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا، إلّا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.

10 عوامل جعلت العاصمة الإدارية المنتخب الأوليمبي ميكالي وديات المنتخب أوليمبياد باريس

مواد متعلقة

4 حراس ونجوم الأهلي والزمالك.. ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي

عرض برازيلى لإقامة مباراة ودية مع المنتخب الأوليمبى

الأكثر قراءة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

عاجل.. بركان جبل اتنا فى صقلية يطلق حممًا وعمودًا من الرماد بارتفاع 5 .4 كيلومتر فى السماء

"ثلاثة أيام دون كهرباء وماء".. الصحة العالمية: الوضع فى مستشفى الشفاء خطير جدًا

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بالمرج لمحكمة الجنايات

الخشت: زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 220 شهرًا لجميع العاملين ولحالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان

مستعمرون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: جرائم الإعدام الميدانى تستدعى تدخل المجتمع الدولى