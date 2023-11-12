الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 حراس ونجوم الأهلي والزمالك.. ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي

الأولمبي
الأولمبي

أعلن البرازيلي  روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة الفراعنة لمعسكر نوفمبر الذي ينطلق غدًا.

وتواجد ثلاثة محترفين لمعسكر نوفمبر هم عمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي، مصطفي أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بلال مظهر لاعب باناثا نايكوس اليوناني. 

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجبري، محمد أحمد سيحا، محمد نديم

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد محمود، أحمد حسام، محمد مغربي، أحمد عيد، عمر فايد

خط الوسط: محمود صابر، أحمد عاطف “قطة”، مصطفى سعد “ميسي”، أحمد نبيل "كوكا، زياد فرج، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، عمر ممدوح، وليد علي فرج، محمد شحاته، مصطفى أشرف

خط الهجوم: أسامة فيصل، حسام أشرف، بلال مظهر

وكان المنتخب الأولمبى قد خاض عددا من المباريات الودية القوية خلال الفترة الماضية بعد أن تأهل المنتخب للأولمبياد كان اخرها مواجهة منتخب اوزبكستان  حقق خلالها المنتخب الفوز بهدفين مقابل هدف 

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي الأولمبياد بعد الحصول على المركز الثاني في بطولة الأمم الإفريقية وخسارته من المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف وكانت هى الخسارة الوحيدة التى تلقاها المنتخب في البطولة وحصل حمزة علاء حارس المرمي على أفضل حارس في البطولة وإبراهيم عادل أفضل لاعب.

الاهلى الزمالك ميكالي المنتخب الأولمبى عمر فايد

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