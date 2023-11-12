ميكالى فى أزمة كبيرة بسبب عدم خوض وديات فى معسكر نوفمبر

ما زالت أزمة المباريات الودية للمنتخب الأوليمبى صداعًا فى رأس البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للفراعنة، بسبب عدم تمكن مسئولى الجبلاية من إنهاء الاتفاق على خوض مباريات ودية كافية للفريق برغم موعد انطلاق معسكر نوفمبر المقرر له غدًا الإثنين.

ويواجه منتخب مصر الأوليمبي أزمة في إقامة مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي المقرر بين 13 و21 نوفمبر الجارى، بعد اعتذار منتخب أمريكا عن الحضور للقاهرة، وعدم التوصل لاتفاق نهائى مع المنتخب البرازيلى، فضلًا عن رفض ميكالى خوض مباريات ودية مع منتخبات إفريقية.

ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض فعاليات أوليمبياد باريس 2024 التى تجرى الصيف المقبل فى العاصمة الفرنسية.

ولم يتلق المنتخب الأوليمبي ردًا من المنتخبات التي خاطبها على مدار الأيام الماضية، وهي الكونغو وغينيا ومالي، برغم رضوخ ميكالى للأمر الواقع بعد فشل الاتفاق مع منتخبات أوروبية أو من أمريكا اللاتينية، لخوض مباراتين وديتين في فترة التوقف.

وحتى الساعات الماضية لم يتوصل مسئولو الجبلاية لاتفاق على أى مباريات ودية، لدرجة أن الجهاز الفنى أصبح لا يمانع خوض مباراة ودية واحدة في المعسكر، أفضل من الاكتفاء بالتدريبات فقط أو اللجوء لإقامة مباراة ودية مع أندية مصرية.

وتسبب ضيق الوقت فى جعل الأمور أكثر صعوبة بشأن إمكانية إقامة مباراة ودية للمنتخب في معسكر نوفمبر الجاري، بسبب عدم قدرة الجبلاية على تلبية طلبات ميكالى منذ وقت طويل وعدم الانتظار للحظات الأخيرة.

ويرغب ميكالي في إقامة مباراة ودية واحدة على الأقل، لاستكمال إعداد المنتخب الأوليمبي لخوض منافسات أوليمبياد باريس العام المقبل.

وأجرى الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي أكثر من محاولة للاتفاق على مباريات ودية، لكنها باءت بالفشل، منها المنتخب الأمريكي الذي اعتذر عن عدم خوض مباريات ودية فى القاهرة.

كذلك رفض المنتخب السعودي مشاركة المنتخب الأوليمبي المصري في دورة ودية بالسعودية، فضلًا عن صعوبة الاتفاق مع منتخبات أمريكا الجنوبية نظرًا لطول مسافة السفر.