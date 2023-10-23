الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالي يطلب خوض وديتين أوروبيتين بمعسكر نوفمبر ويرفض الأفارقة

ميكالي
ميكالي

طالب البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، مسئولى اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر نوفمبر المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

واشترط ميكالى أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو من منتخبات أمريكا اللاتينية، لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة وإكساب لاعبي المنتخب الأولمبي مزيد من الخبرات بالاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

وعقد  المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، جلسة مع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأولمبي، خلال اليومين الماضيين للتأكيد على طلبه حتى يتم الانتهاء منه قبل موعد انطلاق المعسكر بوقت كافى.

المدرب يرفض خوض أي مباريات مع المنتخبات الإفريقية

ورفض المدرب البرازيلي، خوض أي مباريات ودية مع المنتخبات الإفريقية خلال الفترة المقبلة مكتفيا بالمواجهات الافريقية التى تمت خلال الفترة الماضية، وكذلك الاسيوية بعد مواجهة الأردن وأوزبكستان خلال المعسكر الأخير.

ويرغب ميكالي في مواجهة مدارس كروية مختلفة وقوية، خاصة بعد أن واجه الفريق أغلب المنتخبات الإفريقية المشاركة في الأولمبياد في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت بالمغرب في شهر يوليو الماضي.

وفاز المنتخب الأولمبي على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف على ملعب بونيودكور الدولي بالعاصمة الأوزبكية “طشقند”، في ختام معسكره التدريبي بالأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.

وكما حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب نظيره منتخب الأردن، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين يوم 12 أكتوبر الماضي باستاد المقاولون العرب، في إطار استعدادات شباب الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويسعى ميكالى للوصول بلاعبى المنتخب الأوليمبى إلى أفضل مستوى فنى وبدنى قبل خوض فعاليات أوليمبياد باريس، حيث تقام فى العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

ميكالي ودييتين معسكر نوفمب الأفارقة معسكر نوفمبر أوليمبياد باريس 2024

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