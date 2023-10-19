ميكالى يصدم الجبلاية ويرفض قيادة منتخب الشباب مستقبلًا

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة تفاصيل الجلسة المطولة التى دارت بين محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والبرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، على هامش رحلة الفراعنة فى أوزبكستان لمواجهة منتخبها الأوليمبى وديًا، والتى انتهت بفوز منتخب مصر الأوليمبى بهدفين مقابل هدف.

وأكد المصدر أن محمد بركات بادر بالحديث مع ميكالى بشأن موافقته على تولى قيادة منتخب الشباب مستقبلًا، بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأوليمبى بخوض فعاليات أوليمبياد باريس الصيف المقبل، إلا أن رد ميكالى كان صادمًا بالنسبة لعضو الجبلاية، حيث أكد المدرب البرازيلى أنه لا يفكر فى العودة للخلف، وإنما يفكر فى المستقبل.

وأوضح المصدر أن كلمات ميكالى لبركات كانت واضحة تمامًا بأنه قبل مهمة قيادة منتخب مصر من أجل هدف وحيد هو الوصول إلى أوليمبياد باريس والمنافسة على ميدالية أوليمبية، رغم التحذيرات التى تلقاها من بعض المقربين بشأن تواضع جيل الشباب الحالى فى مصر، إلا أنه قبل التحدى من أجل تحقيق هدف والعودة لمنصات التتويج كما فعلها مع منتخب البرازيلى الأوليمبى.

وشدد المصدر على أن تلميحات ميكالى كانت واضحة بأن يسعى لاتخاذ خطوة أكبر عقب الانتهاء من أوليمبياد باريس، وأنه لا يفكر فى العودة للبدء من الخلف كما يفكر أعضاء الجبلاية.

وهو ما دفع بركات لإبلاغه بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة أسند مهمة تكوين منتخب الشباب لوائل رياض، على أمل أن يصبح مدربًا عامًا تحت قيادة ميكالى فى المستقبل، لكن عدم موافقته على تولى هذه المهمة سيربك حسابات الجبلاية كثيرًا، خاصة وأن خبرات وائل رياض لا تزال فى المهد، ولا يمتلك الخبرات الكافية لقيادة منتخب الشباب الذى سيصبح فى المستقبل القريب هو المنتخب الأوليمبى.