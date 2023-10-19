الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالى يصدم الجبلاية ويرفض قيادة منتخب الشباب مستقبلًا

المنتخب الأوليمبى
المنتخب الأوليمبى

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة تفاصيل الجلسة المطولة التى دارت بين محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والبرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، على هامش رحلة الفراعنة فى أوزبكستان لمواجهة منتخبها الأوليمبى وديًا، والتى انتهت بفوز منتخب مصر الأوليمبى بهدفين مقابل هدف.

وأكد المصدر أن محمد بركات بادر بالحديث مع ميكالى بشأن موافقته على تولى قيادة منتخب الشباب مستقبلًا، بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأوليمبى بخوض فعاليات أوليمبياد باريس الصيف المقبل، إلا أن رد ميكالى كان صادمًا بالنسبة لعضو الجبلاية، حيث أكد المدرب البرازيلى أنه لا يفكر فى العودة للخلف، وإنما يفكر فى المستقبل.

وأوضح المصدر أن كلمات ميكالى لبركات كانت واضحة تمامًا بأنه قبل مهمة قيادة منتخب مصر من أجل هدف وحيد هو الوصول إلى أوليمبياد باريس والمنافسة على ميدالية أوليمبية، رغم التحذيرات التى تلقاها من بعض المقربين بشأن تواضع جيل الشباب الحالى فى مصر، إلا أنه قبل التحدى من أجل تحقيق هدف والعودة لمنصات التتويج كما فعلها مع منتخب البرازيلى الأوليمبى.

وشدد المصدر على أن تلميحات ميكالى كانت واضحة بأن يسعى لاتخاذ خطوة أكبر عقب الانتهاء من أوليمبياد باريس، وأنه لا يفكر فى العودة للبدء من الخلف كما يفكر أعضاء الجبلاية.

وهو ما دفع بركات لإبلاغه بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة أسند مهمة تكوين منتخب الشباب لوائل رياض، على أمل أن يصبح مدربًا عامًا تحت قيادة ميكالى فى المستقبل، لكن عدم موافقته على تولى هذه المهمة سيربك حسابات الجبلاية كثيرًا، خاصة وأن خبرات وائل رياض لا تزال فى المهد، ولا يمتلك الخبرات الكافية لقيادة منتخب الشباب الذى سيصبح فى المستقبل القريب هو المنتخب الأوليمبى.

ميكالي الجبلاية منتخب الشباب اتحاد بركات

مواد متعلقة

في ختام ودياته.. المنتخب الأوليمبي يفوز على أوزبكستان

ميكالى يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبى أمام الأردن

الأكثر قراءة

حاصرها فى البروفة.. كواليس تحرّش ترزى حريمى بزبونة فى التجمع الأول

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

رسالة مجهول تكشف المستور.. سيدة تطلب الخلع: متزوج عرفيًا من بنت خالته

مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مبادلة الديون

ميكالى يصدم الجبلاية ويرفض قيادة منتخب الشباب مستقبلًا

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة