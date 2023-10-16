الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في ختام ودياته.. المنتخب الأوليمبي يفوز على أوزبكستان

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

حقق  منتخب مصر الأوليمبي ريمونتادا قاتلة على نظيره منتخب أوزبكستان، ليفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على استاد بونيودكور الدولي في طشقند، خلال أجندة شهر أكتوبر الدولية الحالية.

وافتتح التسجيل أولا أليشر أوديلوف"، لمنتخب أوزبكستان، في الدقيقة الـ26، من خطا كارثي لمحمد عبد المنعم مدافع المنتخب الأوليمبي، عقب تمريرة خاطئة على حدود منطقة الجزاء، يستغلها مهاجم أوزباكستان ويمرر الكرة لزميله، الذي قابل الكرة بتسديدة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ70، يدرك بلال مظهر التعادل للمنتخب الأوليمبي، بعد انطلاقة من أسامة فيصل ويمرر الكرة لمحمد أشرف ويحولها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، تنتهي بتسديدة من اللاعب في المرمى.

وشهدت أحداث المباراة، إلغاء هدفا لمنتخب أوزبكستان، في الدقيقة الـ51 بداعي التسلل.

كما شهدت أحداث المباراة، إشهار الكارت الأحمر في وجه مخمدجون مخاماجونوف لاعب أوزباكستان، بعد الحصول على الانذار الثاني، وذلك في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الـ89، يضيف زياد فرج، ثاني أهداف المنتخب الأوليمبي، بعد تسديدة قوية.

وبدأ المنتخب الوطني الأوليمبي، المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد، وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي.

خط الوسط: محمود جهاد وأحمد فوزي، وأحمد عاطف ومحمود صابر.

خط الهجوم: علي زعزع وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: "محمد أحمد "سيحا"، علي الجابري، عربي بدر، محمد طارق، بلال مظهر، محمد سعد، محمد أشرف، زياد فرج، أحمد سيد عبد النبي، أحمد نادر حواش".

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأوليمبي، قد حقق الفوز على نظيره الأردني وديا، مساء الخميس هنا بالقاهرة، بثلاثية مقابل هدف، في أولى وديات الفراعنة الصغار، خلال فترة التوقف الدولية الحالية “لأجندة أكتوبر”.

منتخب مصر الأوليمبي مباريات ودية منتخب أوزبكستان أجندة أكتوبر الدولية اولمبياد باريس 2024

مواد متعلقة

تغييران لميكالي في تشكيل منتخب مصر الأوليمبي بودية أوزبكستان

قائمة منتخب مصر الأوليمبى لوديتى الأردن وأوزبكستان

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الدرس الذى تلقاه بلينكن

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب