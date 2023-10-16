في ختام ودياته.. المنتخب الأوليمبي يفوز على أوزبكستان

حقق منتخب مصر الأوليمبي ريمونتادا قاتلة على نظيره منتخب أوزبكستان، ليفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على استاد بونيودكور الدولي في طشقند، خلال أجندة شهر أكتوبر الدولية الحالية.

وافتتح التسجيل أولا أليشر أوديلوف"، لمنتخب أوزبكستان، في الدقيقة الـ26، من خطا كارثي لمحمد عبد المنعم مدافع المنتخب الأوليمبي، عقب تمريرة خاطئة على حدود منطقة الجزاء، يستغلها مهاجم أوزباكستان ويمرر الكرة لزميله، الذي قابل الكرة بتسديدة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ70، يدرك بلال مظهر التعادل للمنتخب الأوليمبي، بعد انطلاقة من أسامة فيصل ويمرر الكرة لمحمد أشرف ويحولها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، تنتهي بتسديدة من اللاعب في المرمى.

وشهدت أحداث المباراة، إلغاء هدفا لمنتخب أوزبكستان، في الدقيقة الـ51 بداعي التسلل.

كما شهدت أحداث المباراة، إشهار الكارت الأحمر في وجه مخمدجون مخاماجونوف لاعب أوزباكستان، بعد الحصول على الانذار الثاني، وذلك في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الـ89، يضيف زياد فرج، ثاني أهداف المنتخب الأوليمبي، بعد تسديدة قوية.

وبدأ المنتخب الوطني الأوليمبي، المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد، وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي.

خط الوسط: محمود جهاد وأحمد فوزي، وأحمد عاطف ومحمود صابر.

خط الهجوم: علي زعزع وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: "محمد أحمد "سيحا"، علي الجابري، عربي بدر، محمد طارق، بلال مظهر، محمد سعد، محمد أشرف، زياد فرج، أحمد سيد عبد النبي، أحمد نادر حواش".

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأوليمبي، قد حقق الفوز على نظيره الأردني وديا، مساء الخميس هنا بالقاهرة، بثلاثية مقابل هدف، في أولى وديات الفراعنة الصغار، خلال فترة التوقف الدولية الحالية “لأجندة أكتوبر”.