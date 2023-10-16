تغييران لميكالي في تشكيل منتخب مصر الأوليمبي بودية أوزبكستان

أعلن البرازيلي روجير ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل منتخب الفراعنة لمواجهة منتخب أوزبكستان وديًّا.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي ونظيره الأوزبكستاني

من المقرر أن يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره أوزبكستان في الخامسة مساءً على ملعب بملعب بونيودكور الدولى في طشقند في ثاني لقاءات الفراعنة الودية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشهد تشكيل الفراعنة الصغار إجراء تغييرين قام بهم المدرب البرازيلي، حيث دفع بكل من أحمد فوزي وأحمد عاطف "قطة" بدلاً من محمود جهاد ومصطفى سعد.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد – حسام عبد المجيد – محمد حمدي.

خط الوسط: محمد شحاتة –علي زعزع – أحمد فوزي.

خط الهجوم: أحمد عاطف "قطة" – أسامة فيصل – محمود صابر.

بينما يجلي على مقاعد البدلاء .. محمد أحمد "سيحا" – علي الجابر – محمود جهاد - عربي بدر - محمد طارق - بلال مظهر - محمد سعد - محمد أشرف - زياد فرج - أحمد سيد عبد النبي - أحمد نادر حواش.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل ثانيا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلف المغرب