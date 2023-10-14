السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأولمبي يستقر في أوزبكستان استعدادا لمواجهة منتخبها

المنتخب الاوليمبى
المنتخب الاوليمبى

يخوض المنتخب الأولمبى أولى تدريباته مساء اليوم بالعاصمة الأوزباكية طسقند، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا بعد غد الإثنين فى اطار الاستعدادا لخوض فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية 2024 التى تستضيفها باريس الصيف المقبل.

واستقرت بعثة المنتخب الأوليمبي فجر اليوم فى  أوزبكستان بعد رحلة سفر طويلة استمرت قرابة 12 ساعة، بدأت من القاهرة فى الثانية ظهرًا إلى الإمارات، حيث مكثت البعثة 4 ساعات ترانزيت في مدينة دبي قبل التوجه إلى أوزبكستان.

ويستعد المنتخب الاوليمبى لأداء مباراة ودية مع منتخب أوزبكستان يوم الإثنين المقبل، في إطار استعدادات الفراعنة، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويرأس بعثة الفراعنة محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي، الذي يحرص دائما على التواجد مع المنتخب الأولمبي بحكم العلاقة الوطيدة مع روجيرو ميكالي المدير الفني.

وكان محمود حرب المدير الإداري، قد تواجد فى طشقند قبل وصول بعثة الفراعنة، للترتيب لاستقبالها والاطلاع بنفسه على أماكن التدريبات والإقامة.

 وتضم البعثة 22 لاعبًا، ويغيب عن المباراة محمد مغربي وابراهيم عادل للإصابة وأحمد كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفي ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول، لعدم استكمالهم أوراق السفر الخاصة بهم، واستدعاء محمد سمير بعد تأكد إصابة مغربي بإجهاد في عضلة السمانة وحاجته للراحة.

وتحدث البرازيلى روجيرو ميكالى مع لاعبيه حول ضرورة التركيز فى المباراة الودية، لافتًا إلى أن مستتوى منتخب أوزبكستان يختلف عن مستوى نظيره الأدردنى، محذرا من التهاون بالمنافس بصرف النظر عن الفوز الذى تحقق على حساب منتخب الأردن بثلاثية؛ لأن الهدف من هذه المباريات الودية هو اكتساب الخبرات وزيادة الإنسجام بين اللاعبين داخل الفريق الواحد.

المنتخب الأوليمبي ميكالي ودية أوزبكستان ودية باريس

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