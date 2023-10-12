الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالى يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبى أمام الأردن

المنتخب الاوليمبى
المنتخب الاوليمبى

أعلن البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، تشكيل الفراعنة لخوض المباراة الودية الأولى فى المعسكر الحالى أمام الأردن على ملعب المقاولون العرب.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: حمزة علاء

 خط الدفاع:  عمر فايد واحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى

خط الوسط:  محمد شحاته وعلى زعزع ومحمود جهاد ومحمود صابر 

خط الهجوم:  مصطفي سعد ميسي  واسامة فيصل

ويلتقى المنتخب الأوليمبى مع نظيره الأردنى فى التاسعة من مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، فى اطار استعدادات اوليمبى الفراعنة لخوض فعاليات أوليمبياد باريس 2024.

ويسعى ميكالى لتقديم عرض طيب وتحقيق نتيجة ايجابية فى ودية اليوم، حتى تكون بمثابة لفت نظر الجماهير المصرية لمؤازرة المنتخب الأوليمبى الذى يستعد لخوض غمار دورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى شهرى يوليو وأغسطس من العام المقبل.

كذلك ينوى ميكالى تثبيت تشكيل المنتخب الأوليمبى فى المباريات الودية المقبلة التى يخوضها الفراعنة، بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين والوصول بالفريق إلى أفضل مستوى جماعى قبل موعد الاوليمبياد بوقت كافى.

وتعتبر مباراة اليوم من المباريات المتوسطة من الناحية الفنية، بحكم مستوى المنتخب الأردنى، لكنها قد تبدو فرصة جيدة أمام ميكالى لتجربة بعض العناصر البديلة فى الشوط الثانى، حتى يطمئن على الصف الثانى فى قوام المنتخب الأوليمبى.

ويأمل مدير الفراعنة فى ظهور لاعبيه بمستوى طيب للغاية خلال مباراة اليوم، برغم الغياب الجماهيرى، على أمل أن يكون هناك حضور جماهيرى كبير فى المباريات القادمة التي تعد بمثابة الإعداد الجيد للاعبى الفراعنة قبل خوض غمار الاوليمبياد فى العاصمة الفرنسية باريس 

ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب الأوليمبي  ظهر غد الجمعة إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها وديا يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد.

منتخب مصر المنتخب ميكالي باريس فيصل ميسى

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