الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

أسعار الأضاحي 2024.. كم وصل سعر الخروف البلدي قايم؟

الاضاحي - أرشيفية
الاضاحي - أرشيفية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي 2024، وحرصًا منا على توفير معلومات دقيقة وشاملة، يقدم لكم الدستور هذا الموضوع الذي يتضمن تفصيلًا لأسعار الأضاحي 2024 في مصر هذا العام، مع بعض النصائح المفيدة للمشترين.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

تختلف أسعار الأضاحي 2024 في مصر حسب نوع الأضحية، ووزنها، ومكان الشراء.

الضأن

الضأن البلدي: يتراوح سعره بين 5000 و7000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 40 و60 كيلوجرام.

الضأن المستورد: يتراوح سعره بين 6000 و8000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 50 و70 كيلوجرام.

الخروف البلدي

الخروف البلدي صغير الحجم: يتراوح سعره بين 6000 و7000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 30 و40 كيلوجرام.

الخروف البلدي متوسط الحجم: يتراوح سعره بين 7000 و8000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 40 و50 كيلوجرام.

الخروف البلدي كبير الحجم: يتراوح سعره بين 8000 و9000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 50 و60 كيلوجرام.

العجل

العجل البلدي: يتراوح سعره بين 20،000 و30،000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 200 و300 كيلوجرام.

العجل المستورد: يتراوح سعره بين 30،000 و40،000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 300 و400 كيلوجرام.

الجدي

الجدي البلدي: يتراوح سعره بين 4000 و5000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 40 و50 كيلوجرام.

الجدي المستورد: يتراوح سعره بين 5000 و6000 جنيه مصري للرأس بوزن يتراوح بين 50 و60 كيلوجرام.

نصائح لشراء الأضحية

حدد ميزانيتك: قبل البدء في البحث عن أضحية، حدد ميزانيتك التي يمكنك تخصيصها لشراء الأضحية.

قارن الأسعار: قارن أسعار الأضاحي 2024 في مختلف الأسواق ومنافذ البيع قبل الشراء.

فحص الأضحية: تأكد من سلامة وصحة الأضحية قبل شرائها.

الشراء من مصادر موثوقة: اشترِ الأضحية من مصادر موثوقة مثل منافذ وزارة الزراعة أو الجمعيات الخيرية.

التأكد من الأوراق: تأكد من حصولك على جميع الأوراق اللازمة مثل شهادة صحية وشهادة ملكية.

 أسعار صكوك الأضاحي 2024

توفر وزارة الأوقاف المصرية إمكانية شراء صكوك الأضاحي للمساهمة في توزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين.

صك الأضحية المستوردة: 6000 جنيه مصري.

صك الأضحية البلدي: 8500 جنيه مصري.

مصادر موثوقة لمعرفة أسعار الأضاحي

وزارة الزراعة المصرية لمعرفة أسعار الأضاحي 2024.. من هنا

وزارة الأوقاف المصرية لمعرفة أسعار الأضاحي 2024.. من هنا

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