الأضاحي تُقيد الحركة بالسوق المحلية للذهب.. وزلزال يضرب المعدن النفيس عالميًا

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 3.4%، بقيمة 81 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، وتعد أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر 2023، متأثرة بمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير، والذي عزز من احتمالية رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للتغلب على التضخم المستمر، إذا اقتضى الأمر.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3120 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2333 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2451 دولارًا في 20 مايو الجاري.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 3566 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2674 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2080 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24960 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3120 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2341 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2333 دولارًا.

أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، لاسيما مع ارتباط الأسعار المحلية مع الأسواق العالمية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار، والطلب.

الأسواق تشهد حالة من التباطؤ في المبيعات، خلال الفترة الحالية، في ظل توجه السيولة النقدية للمواطنين لأسواق الأضاحي، مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وكذلك نتيجة موسم الامتحانات.

أسعار الذهب شهدت تقلبات سعرية بالبورصة العالمية خلال هذا الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية قبل أن يتعرض لعمليات بيع دراماتيكية، حيث ارتفاع لأعلى مستوياته يوم الإثنين الماضي، ليسجل 2451 دولارًا للتعاملات الفورية، وتعرضت الأسعار لعلميات اضطراب مع بداية يوم الثلاثاء.

أسواق الذهب شهدت حالة من التراجع الحاد، مع صدور محضر الفيدرالي الأمريكي الأخير يوم الأربعاء، والذي كشف عن قلق أعضاء الفيدرالي بشأن استمرار معدلات التضخم، الأمر الذي عزز من احتمالية العودة مرة لأخرى لرفع أسعار الفائدة.

وكشف محضر الاجتماع، أن أعضاء الفيدرالي الأمريكي عن أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق لاكتساب مزيد من الثقة في تحرك التضخم بشكل مستدام إلى 2٪.

أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي، في نهاية الأسبوع بفعل تراجع الدولار، بجانب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، قلصت من حدة موجة التراجع.

وكشفت وزارة التجارة الأمريكية عن تقرير جيد لبيانات السلع المعمرة لشهر أبريل، حيث ارتفعت طلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أبريل بنسبة 0.7% على أساس شهري، متجاوزة الانكماش المتوقع بنسبة -0.8%.