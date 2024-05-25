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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم السبت 25-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم السبت 25-5-2024 في مصر للبيع والشراء محور تساؤل الملايين من المواطنين، وذلك مع وجود توترات جيوسياسية؛ بسبب الأحداث المتوترة في الشرق الأوسط وأحداث حرب أوكرانيا، حيث يشهد الذهب استقرارًا ملحوظًا عقب صعود الأوقية بالبورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم السبت 25-5-2024 في مصر للبيع والشراء

تحديثات سعر الذهب اليوم السبت 25-5-2024 في مصر للبيع والشراء محور تساؤل من الملايين المستثمرين في المعدن النفيس أو الراغبين في استثمار مدخراتهم به، خاصة مع اقتراب تخفيض أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي، حيث سجلت الأوقية نحو 2427 دولارًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3175 جنيهًا، وجاء أسعار الذهب في الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3640 جنيهًا.
بلغ سعر الشراء 3622.75 جنيه.
صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3366.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 3321 جنيهًا.
صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3185 جنيهًا.
بلغ سعر الشراء 3170 جنيهًا.
صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2730 جنيهًا.
بلغ سعر الشراء 2717.25 جنيه.
صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2123.25 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2113.25 جنيه.
صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1820 جنيهًا.
بلغ سعر الشراء 1811.5 جنيه.
صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1365 جنيهًا.
بلغ سعر الشراء 1358.5 جنيه.
صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

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سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 25480 جنيهًا.
بلغ سعر الشراء 25360 جنيهًا.
صعود وصل إلى 40 نقطة.

سجلت سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2427$.
بلغ سعر الشراء 2426$.
هبوط وصل إلى 3 نقطة.

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