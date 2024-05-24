الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفراخ بـ100 جنيه الكيلو للمستهلك.. قائمة أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق

دواجن وبيض
دواجن وبيض

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، في الأسواق، حيث سجّلت أسعار الفراخ البيضاء من 90 إلى 91 جنيها في المزرعة، وفي المحلات والأسواق 100 و101 جنيه، فيما سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 100 و101 جنيه للكيلو في المزرعة، لتباع بالأسواق بما يتراوح بين 110 و111 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم 

وسجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ90 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 115 و120 جنيها في المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ125 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 230 و240 جنيهًا باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم 

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا في المزرعة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 118 لتباع للمستهلك بـ128 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 125 جنيهًا في المزرعة وتباع للمستهلك بـ135 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 5-2024

قائمة أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية

وكان قد أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تراجعت من 20% إلى 25%، كما تراجعت أسعار البيض من 20% إلى 25% عقب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه واستقرار أسعار الأعلاف، وبدأ يحدث توازن مع الإفراجات وانتظام الأعلاف، بعد انتظام النقد الأجنبي، والذي يعمل على مزيد من الاستقرار لأسعار الدواجن والبيض، ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، وأن المربين الذين خرجوا في عام 2023 عادوا إلى الصناعة مرة أخرى. 

وقال" الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الدواجن والبيض سلعة غير قابلة للتخزين والاحتكار، ويحدث الاستقرار في الأسعار مع مزيد من الإنتاج وإتاحة المعروض للمواطنين رغم وجود أكثر من 10 ملايين أجنبي عبئًا على عملية الاستهلاك، ولا بد من مساعدة المنتج.

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