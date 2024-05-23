الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية

الفراخ
الفراخ

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الخميس عن ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية لهذا اليوم، حيث سجلت أسعار ارتفاع في عدت جنيهات مقارنة بأسعار أمس، وسجلت اليوم سعر 91 جنيها مقارنة بأسعار امس الأربعاء والتي سجلت سعر 87 جنيها للكيلو.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس

وتقدم "الدستور" إلى متابعيها أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 23 مايو 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية لهذا اليوم، حيث سجلت أسعار ارتفاع في عدت جنيهات مقارنة بأسعار أمس، حيث سجلت اليوم سعر 91 جنيها مقارنة بأسعار أمس الأربعاء والتي سجلت سعر 87 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 23-5-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو وكرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الدواجن الساسو اليوم الخميس 23 مايو 

وقد أعلنت بورصة الدواجن عن أستقرار أسعار الفراخ الساسو اليوم لتسجل أسعارها سعر تراوح ما بين 97 جنيها إلى 98 جنيها في الكيلو، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 110 جنيهات في الكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم  الخميس 23 مايو 

 بلغت لحم الفراخ البلدي اليوم داخل بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 118 جنيها و120 جنيها في بورصة الدواجن لتصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيها في الكيلو، كما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض سعر 80 جنيها.

أسعار البانية اليوم الخميس 23 مايو 2024 

البناية من مجزء الدواجن والتي يبحث عن أسعارها الكثير من المواطنون، حيث تعتبر من أهم الأكلات الدي الكثير من المصريين، وقد يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الخميس 23 مايو 2024 بين 235 و245 جنيهًا بحسب المنطقة.

 كما سجل سعر الرومي اليوم الخميس 23 مايو نحو 200 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم الخميس 23 مايو إلى 130 جنيهًا.

سجل سعر صدور الدجاج  اليوم الخميس 23 مايو نحو 115 جنيهًا.

 سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك  اليوم الخميس 23 مايو نحو 115 جنيها.

أسعار البيض اليوم الخميس 23 مايو

سجلت أسعار كرتونة بيض أحمر اليوم الخميس 23 مايو في بورصة الدواجن بسعر تراوح مابين 121 جنيها و125 جنيها.

بلغت أسعار كرتونة بيض أبيض اليوم الخميس 23 مايو في بورصة الدواجن بسعر تراوح مابين 114 جنيها 118 جنيها.

بلغت أسعار كرتونة بيض بلدي اليوم الخميس 23 مايو في بورصة الدواجن بسعر تراوح ما بين  124 جنيها 125 جنيها.

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