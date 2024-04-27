أعلنت بورصة الدواجن استقرار الأسعار مع بداية التعاملات الصباحية حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارًا بعد الارتفاع الذي شهدناه في الأيام السابقة، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء بين 81 و82 جنيهًا في المزرعة وبين 90 و97 جنيهًا في المحلات، وتباينت الأسعار بحسب المنطقة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية داخل بوصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت سعر تراوح مابين 81 و82 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلي المستهلك بسعر 92 دنيه للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم السبت 27-4-2024

الفراخ البلدي فسجلت حوالي 120جنيه للكيلو تسليم المزرعة و130 جنيهات للمستهلك، وتختلف من منطقة إلي أخري.

أسعار الدواجن الساسو اليوم السبت 27-4-2024

بلغ سعر الدواجن الساسو الحمراء 90 جنيهًا للكيلو في البورصة، وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه للكيلو.

أسعار البانية اليوم السبت في بورصة الدواجن

وسعر البانيه تراوح بين 198 و115 جنيه للكيلو في الأسواق الشعبية.

سجلت أسعار الشيش طاووق 215 جنيهات في الأسواق الشعبية.

وبلغ سعر كيلو الأوراك 98 جنيها في الأسواق الشعبية.

بينما بلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيهات في الأسواق الشعبية.

أسعار البيض اليوم السبت

سجلت أسعار كرتونه بيض أحمر اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية سعر تراوح مابين 130 جنيه و131 جنيه في المزراعة، وتصل إلي المستهلك بسعر 141 جنيه.

سجلت أسعار كرتونه بيض أبيض اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية سعر تراوح مابين 125 جنيه و130 جنيه في المزراعة، وتصل إلي المستهلك بسعر 140 جنيه.

سجلت أسعار كرتونه بيض بلدي اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية سعر تراوح مابين 120 جنيه و121 جنيه في المزراعة، وتصل إلي المستهلك بسعر 130 جنيه.

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