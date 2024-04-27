السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

أعلنت بورصة الدواجن استقرار الأسعار مع بداية التعاملات الصباحية حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارًا بعد الارتفاع الذي شهدناه في الأيام السابقة، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء بين 81 و82 جنيهًا في المزرعة وبين 90 و97 جنيهًا في المحلات، وتباينت الأسعار بحسب المنطقة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية داخل بوصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت سعر تراوح مابين 81 و82 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلي المستهلك بسعر 92 دنيه للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم السبت 27-4-2024

 الفراخ البلدي فسجلت حوالي 120جنيه للكيلو تسليم المزرعة و130 جنيهات للمستهلك، وتختلف من منطقة إلي أخري.

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الدواجن الساسو اليوم السبت 27-4-2024

بلغ سعر الدواجن الساسو الحمراء 90 جنيهًا للكيلو في البورصة، وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه للكيلو.

أسعار البانية اليوم السبت في بورصة الدواجن 

 وسعر البانيه تراوح بين 198 و115 جنيه للكيلو في الأسواق الشعبية.

سجلت أسعار الشيش طاووق 215 جنيهات في الأسواق الشعبية.

وبلغ سعر كيلو الأوراك 98 جنيها في الأسواق الشعبية.

بينما بلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيهات في الأسواق الشعبية.

txt

الفراخ البيضاء بـ80 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق

txt

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

أسعار البيض اليوم السبت 

سجلت أسعار كرتونه بيض أحمر اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية سعر تراوح مابين  130 جنيه و131 جنيه في المزراعة، وتصل إلي المستهلك بسعر 141 جنيه.

سجلت أسعار كرتونه بيض أبيض اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية سعر تراوح مابين  125 جنيه و130 جنيه في المزراعة، وتصل إلي المستهلك بسعر 140 جنيه.

سجلت أسعار كرتونه بيض بلدي اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية سعر تراوح مابين  120 جنيه و121 جنيه في المزراعة، وتصل إلي المستهلك بسعر 130 جنيه.

اقرأ أيضا 

أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن الفراخ البيضاء بورصة الدواجن الدواجن الساسو أسعار البانيه

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في بورصة الدواجن 10-3-2024

أسعار الدواجن اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية

مع اقتراب دخول الشهر الكريم.. أسعار ياميش رمضان 2024 

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-3-2024

أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 26 -2-2042 في بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

اليوم.. استكمال محاكمة 14 متهمًا في "خلية استهداف كنيسة المرج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"