يحرص المواطنون على معرفة أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث تشير البيانات الأخيرة داخل بورصة الدواجن إلى ارتفاع أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية ليوم الخميس، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم سعر 90 جنيها للكيلو، مقابل أسعار أمس الأربعاء والتي سجلت 88 جنيها للكيلو، داخل بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-2-2024 في بورصة الدواجن

وقال عبدالعزيز السيد إن سوق الدواجن حي ويعتمد على العرض والطلب، حيث شهدت الدواجن إقبال كبير عليها خاصة قبل أيام من شهر رمضان المبارك.

وتستعرض الدستور في السطور التالية أسعار الدواجن للمستهلك والتجار في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من محبي الدواجن عن أسعارها بشكل مستمر، حيث شهدت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاع طفيف، بعد أن تراجعت حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس داخل بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 89 جنيها إلى 90 جنيها وتصل للمستهلك داخل الأسواق بسعر 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس

بينما تراجعت اسعار الدواجن الساسو اليوم الخميس والتي با تقل أهمية عن الفراخ البيضاء والتي تتميز بانها ضمن مجموعة الدواجن البلدي ولكنها اسعارها منخفضة بالنسبة للفراخ البلدي لذلك يكون عليها اقبال كبير من المواطنون وقد سجلت اسعارها اليوم الخميس سعر تراوح مابين 100 جنيهات إلى 104 جنيهات، مقابل اسعار امس والتي سجلت 103 جنيه للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 113 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس 29-2-2024

وقد سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي استقرار اليوم في الأسواق للمستهلك حيث سجلت أسعارها داخل بورصة الدواجن بسعر 140 جنيها للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 150 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض 79 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والأوراك اليوم الخميس

أسعار البانيه اليوم الخميس سجلت استقرار في الأسواق وقد تراوح سعرها ما بين 215 و220 جنيها.

سجلت أسعار الشيش طاووق اليوم الخميس سعر تراوح ما بين 200 و210 جنيهات.

كما سجلت أسعار الأوراك اليوم الخميس سعر بين 90 و100 جنيه في الأسواق.

بينما بلغت أسعار كيلو الكبدة اليوم الخميس 110 جنيهات في الأسواق الشعبية.

أسعار البيض اليوم الخميس 29-2-2024

سعر البيض الأبيض 149 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 165 جنيهًا.

وسعر البيض الأحمر 151 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 170 جنيهًا.

وسجلت اسعار البيض البلدي سعر بين 145 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 175 جنيهًا.