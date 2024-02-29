الخميس 29 فبراير 2024
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مصر

عضو بـ"منتجي الدواجن": تراجع أسعار الأعلاف يساهم في توارن السوق قبل رمضان

المرشدي
المرشدي

قال أشرف المرشدي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن في مصرتشهد  تحديات متعددة، منها التقلبات في أسعار الأعلاف التي تعتبر عاملًا حاسمًا في تكاليف الإنتاج وتحديد أسعار المنتج النهائي، وشهدت الفترة الحالية تراجع بشكل نسبي  في أسعار الأعلاف، وما يعد فرصة لتقليل تكاليف إنتاج الدواجن، حيث تشكل الأعلاف نسبة كبيرة من التكاليف الإجمالية للإنتاج.

تقليل التكاليف


وأوضح "المرشدي"، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن  تقليل التكاليف يمكن أن يزيد من تنافسية منتجات الدواجن المصرية في الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلي أن التراجع  قد يؤدي  إلى زيادة الربحية المنتجين في صناعة الدواجن، مما يساهم في دخول عدد كبير من القطاعات التي خرجت من القطاع.

وأضاف المرشدي أن  تقلبات أسعار الأعلاف قد تجعل من الصعب على المربيين تخطيط الإنتاج وتحديد الأسعار بشكل مستقر، لافتًا إلى أنه يمكن للمنتجين استغلال التراجع في تطوير منتجات جديدة أو تحسين المنتجات الحالية لزيادة تنافسيتها.

ولفت إلى أنه يظل تراجع أسعار الأعلاف تحديًا وفرصة في آن واحد لصناعة الدواجن في مصر،  تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات المترتبة عن التقلبات في الأسعار يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات مستدامة لضمان استمرارية النمو في صناعة هامة مثل صناعة الدواجن.

طرح كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق

وأشار "المرشدي" إلى طرح كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث إنة تم الاستعداد إلى شهر رمضان من خلال زيادة الدورات الأنتاجية، لافتًا إلى أن استهلاك المواطن يزيد بشكل كبير في رمضان، بما يصل إلى25%، ولكن هناك زيادة في المعروض.

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