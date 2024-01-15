الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لأول مرة منذ 34 عامًا.. مؤشر نيكي اليابانى يصل مستوى 36 ألف نقطة

مؤشر نيكي الياباني
مؤشر نيكي الياباني

صعد المؤشر نيكي الياباني، في ختام تعاملات اليوم، لمستوى 36 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 1990 سنة، مدعوما بارتفاع أسهم شركات الشحن والشركات المالية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستقرار سعر صرف الين مما رفع المعنويات.

وصعد مؤشر نيكي واحدا بالمئة تقريبا إلى 35901.73 نقطة عند الإغلاق، بعدما لامس أعلى مستوى منذ فبراير 1990 عند 36008.23 نقطة.

وارتفع أداء الأسهم ذات القيمة بعد تراجع أسهم النمو الأسبوع الماضي، عندما سجل نيكي أفضل أداء له في 22 شهرا.

 

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 انتعاش أسهم الشركات المالية

وانتعشت بقوة أسهم الشركات المالية، التي تراجعت بشكل حاد الجمعة. وصعد مؤشر شركات الأسهم في بورصة طوكيو 4.56 بالمئة، كما ارتفع مؤشر البنوك 2.19 بالمئة.

وقفزالمؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22 بالمئة خلال اليوم ولامس أيضًا أعلى مستوى في 34 عامًا خلال الجلسة.

وصعد مؤشر شركات الشحن في بورصة طوكيو بنسبة 5.3 بالمئة ليقود المكاسب بين 33 مؤشرًا للصناعة في ظل المخاطر الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن.

 زيادة قيمة الأرباح التي تسجلها الشركات في الخارج

ويدعم تراجع الين أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها إذ يزيد قيمة الأرباح التي تسجلها في الخارج بقيمتها بالعملة المحلية عندما تستعيدها الشركات لليابان.

أما الشركات التي شهدت أسهمها أكبر خسائر بالنسبة المئوية فهي ياماتو هولدينغز الذي تراجع سهمها 3.85 بالمئة وراكوتن غروب 2.44 بالمئة وطوكيو غاز بنسبة 1.43 بالمئة.

وزادت تقلبات المؤشر عندما عدل بنك اليابان سياسته بشكل غير متوقع ليسمح بارتفاع عوائد السندات بشكل أكبر، وأعطت بيانات الأجور هذا الأسبوع حافزا إضافيا للبنك المركزي للتروي في التحول باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الجمعة، أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما يابانية بصافي 2.04 مليار دولار في السادس من يناير بعد أسبوعين من عمليات البيع.

المؤشر نيكي الياباني أسهم سندات الخزانة الأميركية قيمة الأرباح طوكيو أسعار الشحن

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