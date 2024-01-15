الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

 

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل كلا من: محمد قاسم شلش، وعيسى يوسف شلش، وقاسم أسامة شلش، وأحمد صبحي شلش، وجبر عطية شلش، ومحمد جبر شلش، وكرم محمد مسالمة، وسلطان نادر مسالمة، وسمير عبد القادر شلش، وأحمد محمد مسالمة، وعماد سليم مسالمة، ومن بلدة دورا اعتقلت محمد بسام الزير، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

حواجز عسكرية عند مداخل الخليل

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل عُرف من أصحابها: أسامة دريس، ومحمود إسعيد، واقتحمت بلدة يطا وفتشت عدة منازل عُرف من أصحابها: خليل يوسف جبارين، وفضل جبارين، ومحمد حماد شريتح، كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

 

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"القاهرة الإخبارية" الاحتلال دمر 70 ألف وحدة سكنية كليًا منذ أكتوبر

استشهاد قرابة 24 ألف فلسطيني

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه بعد مرور 100 يوم على الحرب في القطاع، استشهد قرابة 24 ألف فلسطيني وأصيب 60 ألفا بجروح.

وقالت الوزارة في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الإحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية محافظة الخليل حواجز عسكرية قطاع غزة

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