الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 مواطنين من الزبابدة جنوب شرق جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من بلدة الزبابدة، جنوب شرق جنين.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصطفى فوزي شرقاوي، حسين يوسف شرقاوي، صالح مريد تركمان، تامر هاشم غريب، براء رائد الفار، بعد أن اقتحمت البلدة وداهمت منازل ذويهم وفتشتها.

اقتحام عدد من المنازل جنوب الخليل

وفي وقت سابق، داهمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، واقتحمت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء بالبلدة، وخصوصا منطقتي المصلى والسهل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، طالت منازل معتقلين في سجون الاحتلال، واستولت على عدد من المركبات.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المواطنين خلال اقتحام منازلهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، ترافقها ثلاثة جرافات عسكرية، مدينة قلقيلية من عدة محاور، وهدمت منزلين، وأصابت شابا بالرصاص.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديدا في خلة ياسين "منطقة المرج"، حيث تم محاصرة منزل 120 مترا، يعود للمواطن الأسير المحرر صالح أبو صالح، والطلب من أهله اخلائه، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه.

مواجهات مع قوات الاحتلال

وفي وقت لاحق، حاصرت قوات الاحتلال الاسرائلي منزل المواطن الأسير المحرر بسام ياسين، في خلة ياسين، وقامت بهدمه. وتبلغ مساحته 120 مترا.

وعقب اقتحام المدينة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها، أصيب خلالها أحد الشبان بشظية الرصاص الحي في الفخذ، حيث جرى نقله لمستشفى قلقيلية لتلقي العلاج حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا يعود للمواطن سعيد ياسين، وعاثت فيه خرابا.