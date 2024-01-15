الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد صبيين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

استشهد صبيان فلسطينيان، مساء أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول سليمان محمد سليمان كنعان (17 عامًا) شهيدًا إلى المُستشفى الاستشاري العربي جراء إصابته بالرصاص الحي في القلب عند المدخل الشمالي للبيرة، مضيفةً أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد صبي ثانٍ في المكان نفسه، هو خالد عامر حميدات (16 عامًا)، إثر إصابته برصاص الاحتلال الذي ما زال يحتجز جثمانه.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الصبيين كنعان وحميدات، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي للبيرة، ما أدى لاستشهادهما، ليرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية إلى خمسة شهداء، فقد استشهد في وقت سابق لؤي الصوفي (16 عاما) من مخيم عين السلطان بأريحا متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، عقب استهداف قوات الاحتلال المواطنين خلال اقتحامها المخيم، فيما استشهد الشابان أحمد موسى محمد جبارين، وجلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير، شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية. 

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