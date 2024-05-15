زيلينسكى يقر بصعوبة الوضع فى جبهتى دونيتسك وخاركوف على القوات الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، إن الأوضاع في ساحة المعركة مضطربة جدا، مشيرا إلى أن قوات كييف تواجه الكثير من المصاعب في محوري دونيتسك وخاركوف.



وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو نشر عبر "تيليجرام"، أن القائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكى يعمل مع القوات والالوية في جبهات القتال الرئيسية، قائلا: "أبلغَنا القائد العام عن الوضع في جبهات القتال حيث أصبحت الأوضاع أكثر صعوبة الآن".

وخلص إلى أن القوات الأوكرانية قامت بتعزيز دفاعاتها في هذه المحاور وتحديدا خاركوف.

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بوقوع انفجار خامس خلال الساعات القليلة الماضية في خاركوف شرقي أوكرانيا، فيما لم تصدر صافرات الإنذار تحذيرا من الغارة.