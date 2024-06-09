كل حاجة حرام.. المرأة كلمة السر فى شذوذ "سفاح التجمع"

انتقام وعربدة وكذب وخيانة.. مراحل مر بها "كريم. س" الذي اشتهر بـسفاح التجمع المتورط في قتل ثلاث سيدات عقب ممارسة الجنس معهن بطرق غير سوية، وتعذيبهن بطرق بشعة مما يؤكد مروره بتجارب وعلاقات غير سوية مع الكثير من النساء تسببت في شذوذه وتحوله إلى "السفاح"، لينتهي به الحال خلف القضبان منتظرًا محاكمة عادلة.

أُم السفاح: كل حاجة حرام

المرأة في حياة السفاح بدأت من أمه التي اعتادت الكذب عليه لحمايته من الحياة المنفتحة التي تخالف عاداتنا وتعاليم ديننا لكنه فسر هذا الكذب بأنها كانت تحرمه من أشياء تبسطه وتفرحه وقرر أن يخالف تعاليمها وأوامرها.

يقول سفاح التجمع في تحقيقات النيابة: "إنه أكبر أخواته وبهجرته مع أسرته لأمريكا بدأت أمه تحاول تربيته دينيًا حتى تحافظ على أخلاقه وسلوكه فكانت تقول على كل شيء يحدث بجواره إنه حرام حتى إنها كانت تمنعني من كورس الثقافة الجنسية، وكانت دائمًا تقولي إحنا كمسلمين بندعي ربنا باللي إحنا عايزينه وربنا بيدينا اللي نطلبه فصدقتها".

ولكن هذا لم يدم طويلًا لأن عينه بدأت تستيقظ على أشياء كثيرة يمارسها أصدقاؤه في نفس عمره ووجد نفسه ممنوعا عنها حتى بدأ يكتشفها بنفسه وبدأ يتعرف على الفتيات ويعاشرهن حتى صار على خبرة بالفتيات وبطرق استدراجهن خاصة عقب محاولات أمه تضليله بحجة الخوف عليه.

سجن بسبب فتاة فى أمريكا

علاقات السفاح النسائية وهو في سن الثامنة عشرة كادت تنهي مستقبله عندما تشاجر مع أحد الشباب على فتاة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتم حجزه أشهر حتى منع من تعاطي الخمور والمخدرات سنتين وتمت متابعته من ضابط مختص.

فيديوهات خيانة زوجته

أما زوجته فهي سبب جموحه ورغبته الشاذة في النساء التي اعتاد التعرف عليهن ومعاشرتهن وتعذيبهن انتقامًا منها ومن رجولته التي أهدرتها، فتبين أن زوجته كان كلما يسكن في منطقة كانت تطلب منه تركها حتى عندما عملا في مدرسة ببورسعيد أخبرته أنها ملت وتريد ترك العمل والمحافظة لكنه لم يتجاوب معها.

وتبين أنها تركته وذهبت تستأجر شقة لوحدها فعلم أنها تخونه فبدأ يراقبها وهي تجلس مع آخر في كافيه وبدأ يصورها وهي تجالس الآخر وحرر ضدها محضرًا بالزنا وقدم الفيديوهات التي تثبت ذلك فتم التحفظ عليها، ثم خرجت على ذمة القضية وأغلقت جميع حساباتها واختفت وهربت إلى إنجلترا ولكن في المحاكمة أخدت براءة.

وقال المتهم: هذا ما أشعرني أنه قليل ولم آخذ حقي بعد خيانة زوجتي التي تركت ابنها مقابل عشيقها وأهلي قالولي انساها، وهذا ما دفعني لمصاحبة غيرها والتعرف عليهن والجموح في معاشرة النساء والتخلص منهن خلال نشوة العلاقة.



إحالة سفاح التجمع للجنايات

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بإحالة سفاح التجمع المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.



جاء ذلك في بيان النيابة العامة في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.