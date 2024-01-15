"المركزي الصيني" يثبت سعر الفائدة دون تغيير

وقرر البنك المركزي الصيني تثبيت سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد والتي تسمى تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) - عند 2.5 بالمئة، على عكس توقعات واسعة النطاق بين الاقتصاديين بأنه سيجري أول خفض للفائدة منذ أغسطس لدعم الاقتصاد.

ضخ البنك المركزي الصيني اليوم الإثنين، كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية وآلية الإقراض متوسطة الأجل.

وضخ البنك 89 مليار يوان (52.12 مليار دولار) عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8.1%، في حين ضخ 995 مليار يوان عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل التي يبلغ أجلها عام واحد بفائدة قدرها 5.2%، وهو نفس سعر الفائدة على عملية الإقراض السابقة وفقا لنفس الآلية.

سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام

ويقول البنك المركزي، إن هذه الخطوات تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

في المقابل فإن آلية الإقراض متوسطة الأجل بدأت عام 2014 وتستهدف مساعدة البنوك التجارية والبنوك التنموية المتخصصة في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية لديها من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي بضمان أوراق مالية.

تحديات الاقتصاد الصيني

لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات، إذ تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تعافٍ اقتصادي غير متكافئ، حيث انتعشت الصادرات في ديسمبر لكن ظل نمو الائتمان ضعيفًا واستمرت الضغوط الانكماشية.

فقد ضعف اليوان الصيني بالفعل أكثر من 1 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر بسبب عدم اليقين بشأن موعد بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.