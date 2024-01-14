الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 25 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم شقيقتا الشهيد الشيخ صالح العاروري، إضافة لاعتقال (15) مواطنًا من عمال غزة من بلدة بديا في سلفيت.

وقال نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى، في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، ورام الله، وبيت لحم، وجنين.

وإلى جانب حملات الاعتقال تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، والاستيلاء على الأموال والمركبات.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو (5875)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

txt

مفوض الأونروا: مصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء الأحداث بقطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أصيب شاب برضوض وكسور، اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، واعتقل تسعة مواطنين بينهم أطفال وأشقاء من محافظة الخليل.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، واعتدت بالضرب المبرح على مواطن، ما أدى لإصابته بكسور في اليد والساق، واعتقلت شقيقه داود.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وبلدة إذنا، واعتقلت لؤي جمال جوابرة (19 عامًا)، وسيف الدين صلاح جوابرة (15 عامًا)، ومالك الصغير (16 عامًا)، ومحمد مطلق أبواجحيشة وأبناءه معتز ومهند ومعن، وشقيقة رائد، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لمراسل الوكالة إن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين من عائلات بحر والزعاقيق وعلقم في منطقة الظهر وحارة بحر، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بعد أن احتجزت أصحابها وأفراد عائلاتهم في غرف صغيرة، كما استولت على مركبة للمواطن نادي الجعار، وأجبرته على إيصالها إلى مستعمرة "كرمي تسور".

الإحتلال الإسرائيلي الض فة الغربية محافظة الخليل الاعتقالات محافظات نابلس الاموال تدمير البنية

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: انفجار "مصافى حيفا" خلل فنى وليس حادثًا أمنيًا

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الدنمارك تشهد اليوم مراسم تنازل الملكة عن العرش لابنها

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت

غرق عشرات مراكز الإيواء فى قطاع غزة بفعل مياه الأمطار الغزيرة

أزمة جديد بين اليابان والصين بعد فوز "وليام لاي" بولاية ثالثة في تايوان

غدًا.. إنطلاق المؤتمر الرابع لخطة سلام أوكرانيا في دافوس

معاريف: جندى الاحتياط المقتول فى غزة تابع للواء "ساعر مجولان"

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

رئيس الوزراء: الأزمة الاقتصادية خانقة وغير مسبوقة وسنتجاوزها

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

على رأسهم الشناوى.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم إفريقيا لآخر مرة

فتش عن المرأة.. القصة الكاملة لـ"رشوة مناقصات مياه أسوان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت