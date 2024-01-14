الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غدًا.. إنطلاق المؤتمر الرابع لخطة سلام أوكرانيا في دافوس

زيلينسكي
زيلينسكي

تجتمع اليوم الأحد الحكومة الأوكرانية مع ممثلين عن 80 دولة تقريبا في منتجع دافوس في سويسرا لمناقشة مستقبل أوكرانيا بعد مرور ما يقرب من عامين على شن روسيا غزوها الشامل للبلاد.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وستتصدر ما يطلق عليها "صيغة السلام" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الحدث، الذي يعقد قبل بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم غد الاثنين.

وتنص خطة زيلينسكي المكونة من 10 نقاط، والتي تم تقديمها لأول مرة في أواخر عام 2022، على انسحاب جميع القوات الروسية من الأراضي المحتلة في أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وإجراء محاكمات تتعلق بجرائم الحرب الروسية، ودفع تعويضات وتقديم ضمانات أمنية.

وعلاوة على ذلك، محاسبة القادة الروس على أدوارهم في في الحرب على أوكرانيا .

وترفض روسيا الخطة كما لم يتم دعوتها إلى الاجتماعات السابقة.

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إبقاء حلفاء أوكرانيا في حالة اصطفاف

وتهدف هذه المؤتمرات في المقام الأول إلى إبقاء حلفاء أوكرانيا في حالة اصطفاف، وكان آخر هذه الاجتماعات قد عقد في مالطا في أكتوبر الماضي.

ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني بنفسه النسخة الرابعة من المحادثات، على الرغم من أنه سيكون في المدينة لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي  الذي يعتبر أحد أهم أماكن اجتماع كبار السياسيين وكبار المسؤولين التنفيذيين والعلماء الذين يتعاملون مع التحديات العالمية  في وقت ما الأسبوع الجاري.

الإنهاك الناجم عن الحرب

وانشغل زيلينسكي بحشد الدعم لبلاده وسط علامات متزايدة على الإنهاك الناجم عن الحرب في الولايات المتحدة، أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، وكذلك في بعض أنحاء أوروبا.

ورفض الرئيس الأوكراني الخميس الماضي  فكرة وقف إطلاق النار، قائلا إن هذا سوف يكون في مصلحة موسكو فقط حيث سيمنح الكرملين الوقت لتجديد مخزونه من الأسلحة.

ويصادف يوم 24 فبراير المقبل مرور عامين على إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمره بغزو أوكرانيا المجاورة برا وبحرا وجوا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حكومة الأوكرانية منتجع دافوس سويسرا أوكرانيا الحرب

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