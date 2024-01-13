وزير الخارجية الأمريكي يدعو الصين للحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائه مسؤولا صينيا كبيرا، أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، في وقت تشهد فيه تايوان انتخابات رئاسية حاسمة.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن مع ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عددا من الملفات، بينها الوضع في تايوان.

وأشار متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان بعد الاجتماع إن وزير الخارجية شدد مجددًا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن الجانبين أجريا مناقشات بناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية" و"أقرا بأهمية الاستمرار في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

وأشار المتحدث إلى أن المسؤولين ناقشا أزمة أوكرانيا وملف كوريا الشمالية والوضع في الشرق الأوسط، حيث شدد بلينكن على "أهمية الحفاظ على حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر وتجنب مزيد من التصعيد بعد الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن.

وزارة الخارجية الصينية

وفي وقت سابق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستفرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعات العسكرية ردا على مبيعات أسلحة لتايوان.

تأتي العقوبات في وقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.

وزارة الخارجية الأميركية

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت في الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن واشنطن يجب أن "تمتنع عن التدخل في انتخابات منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال لتجنب إلحاق ضرر خطر في العلاقات الصينية-الأميركية.

وقالت إن الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للتصريحات الطائشة التي يطلقها الجانب الأميركي بشأن الانتخابات في منطقة تايوان.