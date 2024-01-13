"ديلى ميل" تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية

كشفت صحيفة ديلي ميل، نقلا عن مذكرة من إدوارد يونغ السكرتير الشخصي لملكة بريطانيا السابقة إليزابيث الثانية، بأن الملكة توفيت أثناء نومها.

ونقلت الصحيفة عن مذكرة يونغ: توفيت بهدوء تام، غادرت خلال نومها، وصلت إلى سن الشيخوخة، لم تكن لتدرك ما كان يحدث، غادرت بدون أي ألم.

ونقلت الصحيفة عن الكتاب: تلقى تشارلز نبأ وفاتها عبر مكالمة هاتفية من كبير مساعديه أثناء عودته إلى قلعة مورال.

وأكدت الصحيفة على أن وجود هذه الوثيقة المحفوظة الآن في الأرشيف الملكي، لم يكن معروفا حتى هذه اللحظة، وتستند الصحيفة كذلك إلى كتاب روبرت هاردمان كاتب السيرة الملكية: "تشارلز الثالث: الملك الجديد.. البلاط الجديد.. نظرة من الداخل"، والذي لم ينشر بعد، ويذكر الكتاب أن الملك تشارلز الثالث قضى ساعة بمفرده مع إليزابيث الثانية قبل وفاتها، ثم قرر الوريث الذهاب لجمع بعض الفطر واستنشاق الهواء النقي.

مكتب السجلات الاسكتلندي

ويذكر انه، نشر مكتب السجلات الاسكتلندي شهادة وفاة إليزابيث الثانية، وجاء فيها أن سبب الوفاة هو الشيخوخة.

وخلال المرحلة الأخيرة من حياتها، أقامت الملكة داخل قلعة وندسور قرب لندن، لكنها اعتادت قضاء أواخر الصيف في بالمورال، حيث كانت تركب الخيول وكانت العائلة تمارس الصيد، في حين كانت تمضي عيد الميلاد في ساندرينغهام في شرق إنجلترا.

وفي قت سابق كشفت الأميرة آن، ابنة ملكة المملكة المتحدة الراحلة، إليزابيث الثانية، في فيلم وثائقي، أن والدتها كانت تشعر خلال المرحلة الأخيرة من حياتها، بالقلق من احتمال أن تموت في قصر بالمورال في اسكتلندا، بسبب التعقيدات التي قد تترتب على جنازتها.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 70 عاما، في 8 ديسمبر 2022 في اسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما، وأقيمت جنازتها في كنيسة وستمنستر في 19 ديسمبر 2022.