هيئة التجارة البحرية البريطانية: إيرانيون يحتجزون ناقلة نفط شرق سلطنة عمان

اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إنها تلقت بلاغًا بشأن حادث على بعد 50 ميلًا بحريًا من صحار قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأوضحت الهيئة البريطانية، التي تتابع حركة السفن التجارية، إلى أنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، لكنها قالت إن سلطات مسقط تتحرى الأمر، بحسب ما ذكرت "رويترز"

أشخاص غير مصرح لهم اعتلوا السفينة

وأشارت الهيئة إلى أن أشخاصًا غير مصرح لهم اعتلوا السفينة، وذكرت إن هؤلاء المسلحين إيرانيون.

وتابعت الهيئة في وقت لاحق أن 4 أو 5 مسلحين، اعتلوا السفينة التي تحمل علم جزر مارشال، وهم يرتدون زيًا أسود يشبه الزي العسكري وأقنعة سوداء.

وأشارت الهيئة إلى أن الناقلة اتهمت في السابق بنقل نفط إيراني خاضع للعقوبات صادرته الولايات المتحدة، موضحة أنها كانت تبحر في اتجاه بندر جاسك في إيران.

مجلس الأمن الدولي يدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق، أمس، على قرار يدعو الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر وانتهاك القانون الدولي.

وجاء التصويت بأغلبية 11 صوتًا، وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، بما في ذلك روسيا والصين.

و قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن القرار يطالب الحوثيين بالتوقف عن انتهاك القانون الدولي.

وأدان القرار عشرين هجومًا للحوثيين على السفن التجارية والتجارية منذ 19 نوفمبر، عندما هاجم الحوثيون للمرة الأولى السفينة التجارية "غلاكسي ليدر" واستولوا عليها.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "أضرت بأشد الناس فقرًا في العالم".