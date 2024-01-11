زيارة مرتقبة لوزير خارجية الصين إلى مصر وتونس خلال الأسبوع الجارى

كشفت الصين، اليوم، عن أن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، سيزور خلال الأسبوع الراهن مصر وتونس، في إطار جولة تقوده إلى أربع دول إفريقية قبل أن يتوجه إلى البرازيل وجامايكا.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج: "سيزور وانج يي مصر وتونس وتوغو وساحل العاج، بين 13 و18 يناير الجاري"، مشيرة إلى أنه سيزور بعدها "البرازيل وجامايكا بين 18 و22 يناير.

الحرب بين إسرائيل وحركة حماس

وستأتي زيارة "وانج" لمصر في ظل جهود تهدف إلى احتواء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتجنب توسعها إقليميا، وكان الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد دعا إلى عقد "مؤتمر سلام دولي" لحلّ هذا النزاع.

وتتزامن جولة "وانج" الإفريقية مع جولة يجريها رئيس الحكومة الصينية، لي تشيانج، في الخارج هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يزور "لي" سويسرا من الأحد وحتى الأربعاء المقبل؛ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ولإجراء زيارة دولة، وسينتقل بعدها إلى أيرلندا تلبية لدعوة رئيس الوزراء، ليو فارادكار، حسبما أعلنت الخارجية الصينية.