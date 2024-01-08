مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

كشفت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الإثنين، عن استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع "رابيد" على طريق الدبشة في قرية خربة سلم الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لجمعية الرسالة الإسلامية توجهت إلى خربة سلم، مكان استهداف السيارة، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن الإصابات.

القواعد والمواقع العسكرية الإسرائيلية

ويضرب حزب الله القواعد والمواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس.

وكان أمين عام جماعة حزب الله، حسن نصر الله، قد توعد في خطاب ألقاه الأربعاء بأن الجماعة سوف تنتقم، رافضًا الانتقادات التي تشير إلى أن الجماعة تسعى إلى اندلاع حرب واسعة النطاق مع إسرائيل.

وأضاف، في خطابه: إذا فكر العدو أن يشنّ حربًا على لبنان، فسيكون قتالنا بلا سقوف وبلا قواعد وبلا حدود وبلا ضوابط. لسنا خائفين من الحرب ولا نخشاها.

وأعلنت حزب الله عن "رد أولي" على مقتل العاروري، السبت، مطلقة اثنين وستين صاروخًا على قاعدة ميرون الجوية للاستطلاع والمراقبة.

وتصاعدت الاشتباكات شبه اليومية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أدت غارة إسرائيلية في إحدى ضواحي بيروت الجنوبية إلى اغتيال نائب مدير المكتب السياسي لحماس والقيادي البارز في الحركة، صالح العاروري.

وتبذل الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي جهدًا بالغًا للحيلولة دون نشوب حرب في لبنان، والتي يخشون من أن تشعل فتيل حرب إقليمية أوسع نطاقًا.

حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 22.835 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفًا و316 جريحًا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.