الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

عشرات المستعمرين
عشرات المستعمرين

اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

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المدنيون الفلسطينيون بقطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة لليوم الـ94، حيث استشهد 73 فلسطينيا وأصيب 99 آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وزارة الصحة الفلسطينية غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان صباح اليوم الاثنين، إن مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع استقبل خلال الساعات الـ 24 الماضية عشرات الشهداء الذين ارتقوا بالغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

دير البلح وسط قطاع غزة 

وأشارت إلى الغارات العنيفة التى شنتها طائرات الاحتلال على دير البلح وسط القطاع وأدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة العشرات.

كما استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وداخل ومحيط مدرسة أبو بكر الصديق في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس الأحد، الكثير من المجازر بحق المدنيين أسفرت عن استشهاد 160 فلسطينيا وإصابة 250 آخرين.

وقالت منظمة "إنقاذ الطفولة" إن أكثر من 10 أطفال يفقدون إحدى سيقانهم أو كليهما يوميا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان للمنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنه منذ 7 أكتوبر الماضي فقد أكثر من ألف طفل إحدى سيقانهم أو كليهما، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسف".

حصيلة الشهداء فى قطاع غزة 

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الأول الماضي إلى 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 مصابا، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لإحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

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