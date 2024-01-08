الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 161 شخصًا

زلزال اليابان
زلزال اليابان

ارتفع عدد القتلى في مقاطعة إيشيكاوا بوسط اليابان حتى صباح اليوم الإثنين، إلى 161 شخصًا في أعقاب الزلزال التي ضربت البلاد ووصلت قوتها إلى ما يصل إلى 6.7 درجة على مقياس ريختر في المقاطعة والمناطق المجاورة لها، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين انخفض إلى 103 بعد أن كان 195، وفقًا للسلطات في المقاطعة.

وأدى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.7 درجة، إلى حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) وسقوط المباني واندلاع حريق واسع النطاق، مما أدى إلى تدمير منطقة شبه جزيرة نوتو في إيشيكاوا.

كما ضربت عشرات الهزات الارتدادية، بما في ذلك مجموعة من الهزات بلغت قوتها 5 درجات على المقياس الياباني، المنطقة بشكل مستمر.

txt

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 78 قتيلًا وتواصل جهود الإنقاذ

صعوبة جهود الإغاثة

وفي الوقت نفسه، تسببت العواصف الثلجية في صعوبة جهود الإغاثة، على الرغم من أن ذروة تساقط الثلوج بغزارة قد مرت على منطقة نوتو.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، يوم الأحد، إن قوات الدفاع الذاتي أرسلت ما إجماليه 5900 جندي، للمساعدة في مهمة الإغاثة.

ومن المرجح أيضًا أن يحول الطقس البارد دون قيام أكثر من 28 ألف شخص، يحتمون في حوالي 400 ملجأ، بتقييم الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.

حزام النار في المحيط الهادئ

وهذا أول زلزال يتسبب في مقتل أكثر من 100 شخص في اليابان منذ الزلزال المدمر الذي ضرب كوماموتو، وخلّف 276 قتيلًا عام 2016.

وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي واحدة من الدول التي تضربها الزلازل في شكل متكرر.

ولا تزال ذكرى الزلزال المروع، الذي بلغت قوته تسع درجات، وأعقبه تسونامي ضخم في مارس 2011 على سواحل البلاد الشمالية الشرقية، ماثلة في أذهان اليابانيين، وهي كارثة أدت إلى مقتل أو فقدان 20 ألف شخص.

وأدت تلك الكارثة أيضًا إلى حادث فوكوشيما النووي، الأخطر منذ تشيرنوبيل عام 1986.

القتلى اليابان سلسلة الزلازل الإغاثة المحيط الهادئ وزارة الدفاع اليابانية

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل فى دير البلح

انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية بنجلاديش وسط أعمال عنف

الاحتلال يطلب من سكان غزة الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه

المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات حدودية فى جنوب لبنان

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين

موقع أمريكى يكشف عن صعوبة التفاوض مع حماس بعد مقتل صالح العارورى

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

"القاهرة الإخبارية": متظاهرون يغلقون الطريق المؤدى لمقر "الكنيست"

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

الانتهاء من تطوير حديقة "المثلث البحري" بحي المنتزه أول في الإسكندرية

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية