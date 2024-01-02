الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليابان| زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيشيكاوا.. ولا تحذيرات من تسونامي

زلزال
زلزال

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب منطقة إيشيكاوا، ولا تحذيرات من تسونامي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

7 درجات كحد أقصى على مقياس شدة الزلازل

ووقع زلزال أمس هز أيضا المباني في وسط طوكيو، في الساعة 4:10 مساء بتوقيت اليابان، مسجلا 7 درجات كحد أقصى على مقياس شدة الزلازل الياباني في شبه جزيرة نوتو في إيشيكاوا.

كان مركز الزلزال في منطقة نوتو بعمق بسيط، حسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

زلزال بقوة 5 ريختر إيشيكاوا إيشيكاوا اليابانية لا تحذيرات من تسونامي تسونامي السلطات اليابانية

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