ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 78 قتيلًا وتواصل جهود الإنقاذ

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان الإثنين الماضي، إلى 78 قتيلًا، مع استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة اليوم الخميس.

وقالت السلطات في مقاطعة إيشيكاوا وسط اليابان، نأمل في إنقاذ أكبر عدد ممكن، بينما لا تزال احتمالات البقاء على قيد الحياة قائمة خلال فترة تمتد لثلاثة أيام وتنتهي بعد ظهر اليوم. بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

الكثيرون ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في مدينة واجيما الساحلية

ويعتقد أن الكثيرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في مدينة واجيما الساحلية التي تضررت بشدة من الزلزال، ومن المقرر أن تقوم سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي، بتفريغ معدات ثقيلة على ساحل المدينة من أجل إزالة آثار الكارثة.

وتتزايد المخاوف من أن الطقس الممطر قد يؤدي إلى انهيارات أرضية في المناطق التي ضربها الزلزال.

وظل حوالي 33 ألف شخص في مقاطعة إيشيكاوا موجودين في مراكز إيواء حتى يوم أمس الأربعاء، فيما انهار ما لا يقل عن 200 مبنى.

أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان

وقع الزلزال الذي قوته 7.6 درجة، مما دفع سكانًا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة، بينما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وجرفت بعض السيارات والمنازل في البحر.

تعليق خدمات السكك الحديدية

وتم تعليق الكثير من خدمات السكك الحديدية وحركة العبارات والرحلات الجوية إلى المنطقة. وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بإغلاق مطار نوتو بسبب أضرار لحقت بمدرجه ومرافق أخرى به، وصار 500 شخص محاصرين داخل السيارات في ساحة انتظار السيارات.

وقالت هيئة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية إن رجال الإطفاء يكافحون حرائق في عدة مدن، ويحاولون تحرير المزيد من الأشخاص المحاصرين تحت المباني المنهارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية عن رصد أكثر من 140 هزة أرضية منذ وقوع الزلزال لأول مرة يوم الإثنين. وحذرت الوكالة من احتمال حدوث المزيد من الهزات القوية في الأيام المقبلة.

يأتي الزلزال في وقت حساس بالنسبة لقطاع الطاقة النووية في اليابان الذي يواجه معارضة شرسة من بعض السكان المحليين منذ زلزال وتسونامي 2011 اللذين أديا إلى انهيار المفاعل النووي في فوكوشيما. ودمرت الكارثة حينذاك بلدات بأكملها.