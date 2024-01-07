الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موقع أمريكى يكشف عن صعوبة التفاوض مع حماس بعد مقتل صالح العارورى

صالح العارورى
صالح العارورى

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الأحد، نقلًا عن مسئولين قطريين، إن مقتل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، جعل التفاوض مع حماس أكثر صعوبة.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسئول قطري ومصدر إسرائيلي، أن رئيس الوزراء القطري ومسئولين آخرين أبلغوا أفراد عائلات ستة أسرى أمريكيين وإسرائيليين أن اغتيال العاروري في بيروت جعل جهود التوصل إلى اتفاق جديد أكثر صعوبة.

وتقوم مصر وقطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بدور الوساطة في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكر موقع أكسيوس، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء القطري عبدالرحمن آل ثاني أبلغ أفراد عائلات الأسرى أنه ملتزم شخصيًا بالتوصل إلى اتفاق جديد بشأن المحتجزين.

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حرب إسرائيل قطاع غزة 

وتشن إسرائيل حربًا على حماس في قطاع غزة منذ أن شن مقاتلو الحركة هجومًا على الدولة اليهودية في 7 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز نحو 200 أسير.

وتم إطلاق سراح ما مجموعه 105 أسرى في نهاية نوفمبر الماضي، كجزء من اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس. وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

وحظيت إسرائيل بتعاطف عالمي كبير بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، وتتعرض الآن لضغوط دولية شديدة بسبب استشهاد عدد كبير من المدنيين في الحرب والدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة.

وأعلنت السلطات الصحية التابعة لحماس في غزة عن استشهاد أكثر من 22400 شخص، وإصابة أكثر من 57600 آخرين بجروح.

 

اقتحام إسرائيل مدينة نابلس

وعلى جانب آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، فتاة خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من المدخل الغربي وداهمت عدة بنايات سكنية في حي المعاجين ونشرت القناصة في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها بعد من إحدى البنايات بالقرب من شارع تونس.

مسؤولين قطريين صالح العاروري حماس قطاع غزة إسرائيل مدينة نابلس

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